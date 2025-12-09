Nowa struktura zarządu NBP. Prezes podjął decyzję o zmianach
Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński podjął decyzję o zmianie struktury organizacyjnej zarządu banku centralnego. Jak nieoficjalnie podają nasze źródła w NBP powodem zmian jest utrata zaufania do części członków zarządu i nienależyte wykonywanie powierzonych im zadań.
W nowej strukturze nadzór nad poszczególnymi departamentami utracili Marta Gajęcka, Rafał Sura i Piotr Pogonowski. Kolejny członek zarządu – Paweł Mucha już od pewnego czasu nie nadzorował żadnego departamentu. Nadzór nad departamentami objęli pozostali członkowie dziewięcioosobowego zarządu NBP.
Od kilku tygodni informacje na temat konfliktu tlącego się we władzach banku centralnego rozgrzewają media. Zdaniem naszych rozmówców w NBP to atak na szefa NBP, zmierzający do odebrania prezesowi banku kluczowych kompetencji.
Decyzja prezesa Glapińskiego o zmianie struktury ma zapewne uspokoić atmosferę wokół zarządu, o co apelują członkowie Rady Polityki Pieniężnej w wydanym dziś oświadczeniu.
Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP - czytamy w stanowisku Rady Polityki Pieniężnej w sprawie sytuacji w Zarządzie NBP.
Struktura organizacyjna Narodowego Banku Polskiego:
