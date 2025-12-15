Zmiany w segregacji: znikają brązowe worki!

Od 2026 roku brązowe worki na bioodpady zostaną wycofane z rynku. Samorządy wprowadzają pojemniki wielokrotnego użytku, co ma poprawić jakość segregacji i zwiększyć poziom recyklingu – zgodnie z unijną gospodarką obiegu zamkniętego. Zamiast na składowiska bioodpady trafią do kompostowni i biogazowni.

Nowy system ograniczy ilość folii w strumieniu odpadów i ułatwi osiąganie wymaganych poziomów recyklingu. Do pojemników będzie można wrzucać resztki roślinne, fusy, trawę i liście, natomiast zakazane będzie mięso, kości, odchody oraz odpady w plastikowych workach. Celem jest większa czystość surowca i wyższa efektywność przetwarzania.

Przykładem są Gliwice, gdzie odbiór odpadów odbywa się dwa razy w miesiącu, a pojemniki na nie są dezynfekowane dwa razy w roku.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

