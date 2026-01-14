Informacje
SOR nie jest miejscem przeznaczonym do porodu. Nie jest do tego zaprojektowany ani obsadzony kadrowo, nie ma odpowiednich warunków, sprzętu czy zespołów gotowych na natychmiastową interwencję położniczą albo neonatologiczną. / autor: Pixabay

Prawdziwe piekło kobiet. "Zamknięto 29 oddziałów położniczych"

Publicystka tygodnika "Sieci", współautorka wywiadu rzeki z Martą Kaczyńską, pt. "Moi Rodzice". Do 2012 r. wiceszefowa działu opinie dziennika "Fakt". W latach 1999-2003 reporterka w Redakcji Międzynarodowej TVP 1

  • Opublikowano: 14 stycznia 2026, 14:30

Wpychanie rodzących kobiet na SOR i izby przyjęć to igranie ze zdrowiem i życiem ich oraz ich dzieci.

To, co ten rząd funduje dziś kobietom w ciąży, jest czystym skandalem i cywilizacyjnym regresem. Pod płaszczykiem „nowych standardów okołoporodowych” kryje się brutalna prawda: likwidacja kolejnych porodówek, zgoda na porody w warunkach uwłaczających bezpieczeństwu kobiet i dzieci. To nie jest żadna reforma – to zarządzanie kryzysem przez generowanie jeszcze większego chaosu, gdzie ofiarą będzie rodząca kobieta.

Zamykanie kolejnych oddziałów ginekologiczno-położniczych, jak w Lesku czy Leżajsku, to nie są jednostkowe przypadki ani „przejściowe trudności”. To systemowy demontaż opieki, który uderza przede wszystkim w kobiety z mniejszych miejscowości, wsi i regionów oddalonych od dużych ośrodków.

