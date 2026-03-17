Mało znany dodatek. Możesz otrzymać prawie 900 zł

Od 1 czerwca 2026 r. wzrośnie stawka dodatku aktywizacyjnego. To świadczenie pieniężne skierowane do osób, które mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Kto ma prawo do dodatku?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje każdej osobie, która ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie.

Świadczenie to można otrzymać w dwóch sytuacjach:

->gdy bezrobotny z własnej inicjatywy podejmie pracę, lub

-> gdy podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (PUP) w niepełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywał wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Kwota dodatku

Od 1 czerwca 2026 roku dodatek wzrośnie z 860,95 zł brutto do 891,95 zł brutto.

Co trzeba zrobić?

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy.

gov, forsal, jb

