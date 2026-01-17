Niemiecki „dowcip”! Nie możesz ogrzać auta, bo „planeta płonie”

Media w Niemczech: nadeszły silne mrozy, a tu Toyota wyłączyła zdalnie w aplikacji do obsługi auta możliwość podgrzania wnętrza w swoich luksusowych modelach. Co więcej – koncern twierdzi, że zrobiono to dbając o interesy klientów, chroniąc ich przed… mandatami za niepotrzebną emisję spalin.

Producent samochodów Toyota zdecydował się zdalnie wyłączyć funkcję wstępnego ogrzewania auta w pojazdach swoich klientów w Niemczech - poinformowała gazeta „Bild”. Dotyczy to także samochodów luksusowej marki Lexus. Powód? Zakaz nadmiernej emisji spalin, za co w Niemczech grozi kara 80 euro – pisze portal wPolityce.pl.

Toyota chroni klientów przed… mandatami za zatruwanie środowiska

Rzecznik Toyoty Ralph Müller potwierdził „Bildowi”, że firma faktycznie wyłączyła wspomnianą funkcję z pojazdach swoich niemiecki klientów.

Przygotowanie do jazdy to bezpłatna funkcja aplikacji MyToyota i Lexus Link Plus. Funkcja ta pozostaje dostępna dla wszystkich pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in. W przypadku pojazdów z silnikami konwencjonalnymi działa ona tylko przy pracującym silniku spalinowym. Ustawodawcy uważają tę pracę silnika na biegu jałowym za niepotrzebną emisję spalin, której można uniknąć. Wielu użytkowników nie zdaje sobie z tego sprawy. W Europie nie ma jednolitej sytuacji prawnej w tym zakresie, co zostało omówione w odpowiedniej informacji w aplikacji — podkreślił Ralph Müller.

Aby chronić użytkowników pojazdów przed mandatami, wyłączyliśmy tę funkcję w tych pojazdach — poinformował.

Niemieccy właściciele samochodów Toyoty i Lexusa nie mogą liczyć na otrzymanie jakichkolwiek odszkodowań z powodu nagłego wyłączenia jednej z funkcji auta, z której jeszcze do niedawna mogli korzystać i za którą zapłacili. Dlaczeg? Bo taką możliwość interwencji przewiduje regulamin aplikacji Toyoty…

Oprac. Sek

