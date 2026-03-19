Czarzasty blokuje prezydencki projekt SAFE 0 proc.!

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w czwartek, że zdecydował, iż nie nadaje numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy ws. tzw. polskiego SAFE 0 proc. Mam bardzo poważne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją - podkreślił.

Czarzasty w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie przekazał, że prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, czyli tzw. polski SAFE 0 proc. został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji.

Do wstępnej analizy, bo był na to tydzień. Ale chciałem, żeby to było szybko, żeby nie było argumentów, że ktoś mrozi jakikolwiek projekt - dodał marszałek Sejmu.

Podkreślił, że po informacji którą otrzymał w wyniku tej analizy zdecydował, by nie nadawać numeru druku temu projektowi.

Zaznaczył, że ma bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności prezydenckiego projektu. - Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji - dodał Czarzasty.

W ubiegłym tygodniu prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Wcześniej przedstawił wraz z prezesem NBP własną alternatywę do programu, czyli „Polski SAFE 0 proc.” W Sejmie został już złożony projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który zakłada utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku NBP.

PAP, sek

