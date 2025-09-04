Gigainwestycja Toyoty w e-auta u naszego sąsiada

Koncern Toyota Motor zapowiedział rozbudowę fabryki w Kolinie w Czechach, aby w ciągu kilku lat rozpocząć produkcję pojazdów elektrycznych – poinformował w czwartek japoński nadawca NHK. W ramach inwestycji o wartości ok. 680 mln euro w zakładzie produkowane będą również akumulatory do tych pojazdów.

Będzie to pierwsza europejska fabryka Toyoty produkująca w pełni elektryczne pojazdy i znaczący krok w strategii elektryfikacji japońskiego koncernu w Europie.

Obecnie z czeskiej fabryki, stanowiącej kluczowy element europejskiej sieci produkcyjnej japońskiego koncernu, rocznie wyjeżdża ok. 220 tys. pojazdów, w tym modele hybrydowe.

Czeski rząd zadeklarował wsparcie dla projektu, przekazując do 64 mln euro na pomoc w pokryciu kosztów rozbudowy – podaje NHK.

Decyzja Toyoty wpisuje się w rosnące zainteresowanie rynkiem pojazdów elektrycznych w Europie, którego sprzedaż odnotowuje wzrost w bieżącym roku po spadku w 2024 r. związanym ze słabszym popytem.

Koncern planuje wprowadzić do europejskiej oferty 14 modeli pojazdów elektrycznych do przyszłego roku.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

