W firmach coraz mniej etatów i chęci do podwyżek płac

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 6,1 proc. r/r w lutym br. do 9135,69 zł, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,8 proc. r/r do 6398,1 tys. etatów, podał Główny Urząd Statystyczny.

„W lutym 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na zbliżonym poziomie do stycznia br. i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. było wyższe o 1,5 proc. niż w styczniu br. i wzrosło nominalnie o 6,1 proc. w porównaniu z lutym 2025 r.” - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Analitycy Banku Pekao: powiało chłodem na rynku pracy

W lutym powiało chłodem na rynku pracy: płace niżej (6,1 proc. r/r) niż oczekiwano (6,6 proc.), zatrudnienie stabilnie nisko (-0,8 proc.). Wojna na Bliskim Wschodzie tworzy mocne ryzyko w dół dla obu wskaźników. Docelowo płace w ‘26 około 5,5 proc., zatrudnienie podobnie jak rok temu (-0,8 proc.) - oceniają analitycy Banku Pekao.

Eksperci ING: presja płacowa jest ograniczona

Na początku 2026 wzrost płac stabilizuje się w okolicach 6 proc.r/r i nie stanowi poważniejszego zagrożenia inflacyjnego. Presja płacowa jest ograniczona, zaś zatrudnienie nadal spada. Rynek pracy stanowi argument za kontynuacją „cyklu dostosowań” stóp NBP, ale ten został przerwany przez wojnę w Iranie – wskazują eksperci Banku ING BSK.

Ekonomiści mBank: coraz bliżej równowagi

Więcej stabilności na rynku pracy, gdzie płace wyhamowały w lutym wzrost do 6,1 proc. r/r, a zatrudnienie spadło o 0,8 proc. r/r. Patrząc na poniższy wykres można dojść do wniosku, że sektor przedsiębiorstw przy takim wyniku znalazł już poziom równowagi – uważają ekonomiści mBanku.

Portu: Rynek pracy w fazie schłodzenia

„Lutowe dane potwierdzają, że rynek pracy w Polsce pozostaje stabilny, ale coraz wyraźniej przechodzi w fazę normalizacji. Dynamika wynagrodzeń jest niższa niż w ubiegłym roku, a presja płacowa słabnie, co widać również w bardziej selektywnym podejściu firm do podwyżek. Jednocześnie pojawiają się sygnały lekkiego schłodzenia, takie jak spadek liczby ofert pracy czy stopniowy spadek zatrudnienia w części sektorów, jednak skala tych zmian pozostaje ograniczona i nie wskazuje na pogorszenie koniunktury” – analizuje Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Rynek pracy w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Kluczowe jest to, że przy niższej inflacji realna dynamika wynagrodzeń utrzymuje się w okolicach 4 proc. r/r, co nadal wspiera konsumpcję i stabilizuje wzrost gospodarczy. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego stopniowego spowolnienia dynamiki płac w kierunku 5-6 proc. r/r. Jednocześnie strukturalne niedobory pracowników, wynikające m.in. z demografii, powinny ograniczać skalę schłodzenia rynku pracy” – twierdzi analityk Portu.

