Money.pl: jak ludzie Romana Giertycha robili biznes na frankowiczach

Ujawnione przez Wirtualną Polskę informacje rzucają nowe światło na działalność kancelarii prawnej, blisko powiązanej z posłem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem. Sprawa dotyczy procesów frankowiczów i spraw, w których - w ocenie dziennikarzy WP.PL - utrudniano poszkodowanym dochodzenie roszczeń, generując przy tym ogromne zyski - pisze portal wPolsce24.tv

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że model działania kancelarii, w której kluczową rolę odgrywał współpracownik mecenasa Giertycha, budzi - co najmniej - poważne wątpliwości etyczne i prawne.

Zamiast sprawnego prowadzenia spraw przeciwko bankom, dochodziło do ich przewlekania, co uderzało bezpośrednio w interesy kredytobiorców. W tym samym czasie na konto podmiotu wpływały miliony złotych.

Frankowicze w potrzasku?

Według publikacji portalu Money.pl, mechanizm ten opierał się na specyficznym systemie rozliczeń i zarządzania procesami. Klienci licząc na szybką sprawiedliwość i uwolnienie się od toksycznych kredytów, trafiali w tryby machiny, która zdawała się priorytetyzować zysk kancelarii, stawiając to nad szybkość rozstrzygnięć sądowych.

Eksperci cytowani w materiale wskazują, że tego typu praktyki mogą rzucać cień na całe środowisko prawnicze, zajmujące się sprawami frankowymi.

Test dla mecenasa polityków?

Roman Giertych przez lata budował swoją pozycję jako zaufany pełnomocnik wpływowych osób. W swojej praktyce adwokackiej:

►Reprezentował Donalda Tuska oraz członków jego najbliższej rodziny, w tym dzieci premiera, w licznych sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych.

►Występował jako pełnomocnik Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych, wspierając go w sporach prawnych.

Doniesienia Wirtualnej Polski wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Środowiska zrzeszające kredytobiorców domagają się wyjaśnień, czy praktyki opisane w artykule były odosobnionym przypadkiem, czy częścią szerszego modelu biznesowego.

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

