Chwilówki pod ochroną? "Na rzecz zagranicznych korporacji?"

Firmy pożyczkowe zostały wyłączone z podwyżek CIT dla instytucji udzielających pożyczek. Opozycja pyta: to przeoczenie czy celowe działanie na rzecz zagranicznych korporacji?

Rząd Donalda Tuska podniósł podatek CIT bankom i SKOK, ale nie firmom pożyczkowym. Dlaczego władza zrobiła wyjątek dla dużych, zagranicznych korporacji zarabiających na wysoko oprocentowanych „chwilówkach” udzielanych coraz gorzej sytuowanym Polakom?

Ostatnia deska ratunku

„Ewa wzięła pierwszą »chwilówkę« w wysokości 500 zł, żeby dołożyć do budżetu na remont mieszkania. Po kilku latach ma do spłacenia ponad 100 tys. zł” – to historia z Onetu. „Jeszcze nigdy w historii tzw. chwilówki, czyli szybkie pożyczki pieniędzy nie były w Polsce tak popularne. To sprawia, że jesteśmy zadłużeni na potęgę” – to z kolei nagłówek z portalu zajmującego się finansami.

Firmy pożyczkowe rosną – to niezaprzeczalny fakt. A jeśli już muszą, to niech chociaż dołożą się do obrony ojczyzny, ratowania służby zdrowia czy programów społecznych.

Według ostatnich danych opublikowanych przez Związek Przedsiębiorców Finansowych w Polsce – organizacji lobbystycznej reprezentującej branżę – wartość pożyczek udzielonych przez tego typu firmy tylko w listopadzie ub.r. wyniosła 1,81 mld zł. Wzrost rok do roku wynosił więc aż 21 proc. Wartość rynku to kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.

