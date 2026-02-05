Rolnicy palą w piecach… zbożem

Drożejący pellet, powszechnie używany do ogrzewania budynków mieszkalnych i gospodarczych, skłania rolników do szukania tańszych zamienników. Coraz częściej rolę taką pełnią… ziarna zbóż, które są dwa razy tańsze od pelletu.

Średnia cena tony pelletu wynosi obecnie 1640 zł i jest o blisko jedną piątą wyższa niż jesienią ub.r. Oznacza to, że ogrzanie dobrze ocieplonego stumetrowego budynku kosztuje w tym sezonie nawet 5,6 tys. zł. W przypadku nieocieplonych lokali koszty te mogą przekroczyć 11 tys. zł.

A do tego np. jęczmień zmieszany pół na pół z pelletem sprawia, że piec długo trzyma temperaturę – nawet w tęgie mrozy, które towarzyszą nam od kilkunastu dni.

Spalanie biomasy może doprowadzić do uszkodzenia pieca

Eksperci ostrzegają jednak, że spalanie biomasy może doprowadzić do uszkodzenia pieca, ponieważ sam pellet łatwo się odpala i palniki, które radzą sobie z nim bez zarzutu, mogą nie zapalić innych materiałów – kukurydzy, owsa czy pestek wiśni.

Wrzucenie tego materiału palnego do kotła może też spowodować utratę gwarancji na urządzenie lub odbić się na jego bezawaryjności czy długowieczności.

