Paliwo rekordowe drogie nie tylko w Unii ale i w USA

Amerykanie płacą już 5 dolarów za glon oleju napędowego. Takich cen nie było na dystrybutorach od trzech lat.

Kierowcy w USA tak jak i w innych częściach świata odczuwają skutki konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy naftowej na giełdach. CNN informuje, że w USA w tym miesiącu paliwo podrożało już o prawie 27 procent. Według danych agencji GasBuddy, analizującej rynek, średnio diesel kosztuje ponad 5 dolarów za galon zaś benzyna – około 3,7 dolara. Drogie paliwo uderza bezpośrednio w prezydenta Donalda Trumpa i jego politykę tym bardziej, że dotychczasowe działania, jakie podjął – w tym uwolnienie rezerw naftowych, by zapobiec podwyżkom, nie przyniosły efektu. Krytyka na Donalda Trumpa spadła także po tym, jak stwierdził, że „Stany Zjednoczone jako największy producent ropy naftowej na świecie, zarabiają „dużo pieniędzy, kiedy ceny ropy rosną”.

Tymczasem konflikt w Zatoce przybiera na sile, a kolejny dzień ropa wyceniana jest na ponad 100 dolarów za baryłkę Brent w Londynie oraz powyżej 90 dolarów w Nowym Jorku. To efekt blokady Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku eksportu ropy arabskiej, z której pomimo presji międzynarodowej Iran nie zamierza rezygnować. Zawirowania na naftowym rynku doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen paliwa także w Europie, która bazuje w dużej mierze na imporcie. I na przykład władze Danii zaapelowały do obywateli, by zrezygnowali z podróży samochodami, jeśli nie jest to konieczne. Problemy mają także kraje azjatyckie, bo to Azja właśnie należy do głównych odbiorców surowca z Zatoki Perskiej.

W Polsce benzyna i diesel są bardzo drogie, a BM Reflex, monitorujące rynek paliwowy, wskazuje, że już na niektórych stacjach za litr oleju napędowego trzeba zapłacić ponad 8 złotych (przy średniej krajowej 7,64 zł). Natomiast najpopularniejsza Eursuper 95 kosztuje ponad 6,5 zł.

