To była tylko obietnica, Polacy! Nic więcej

Nie będzie podwyższenia progu podatkowego. Mimo, że po przekroczeniu pułapu 120 tys. zł, coraz więcej osób musi płacić 32 proc. podatku PIT, Ministerstwo Finansów nie zamierza w tej sprawie niczego zmienić.

Nierozważne obietnice?

Resort finansów poinformował, że nie planuje inicjować prac w tej kwestii.

Domański zapewniał na początku kadencji, że finanse publiczne są w dobrej kondycji

Według ministerstwa, podwyższenie progu byłoby nierozważne z punktu widzenia deficytu sektora finansów publicznych.

Takiego argumentu rząd użył tłumacząc się, dlaczego nie spełnił jednej ze swoich sztandarowych obietnic wyborczych, czyli podniesienia kwoty wolnej od podatku. Według obietnicy PO, miał on zostać podwyższony z 30 tys. zł do 60 tys. zł.

Obietnica PO pozostała na papierze.

5 wgospodarce, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

