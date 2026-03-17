Niepowstrzymany apetyt na LNG

Świat ciągle będzie potrzebował coraz więcej gazu, i to pomimo unijnej polityki klimatycznej – taki scenariusz kreśli jedna z największych firm branży paliwowej – Shell.

W najnowszej, przedstawionej 16 marca prognozie, koncern zakłada, że wzrost zapotrzebowania na świecie na gaz skroplony (LNG) sięgnie 54–68 proc. do 2040 r. W kolejnych latach popyt także będzie rósł i to o 45–85 proc. – zależnie od rozwoju sytuacji gospodarczej. To sygnał, że władze Shell zakładają iż paliwa kopalne – nawet wobec Porozumienia Paryskiego i światowych inicjatyw ograniczenia emisji – w kolejnych dekadach będą ciągle potrzebne. Koncern przewiduje, iż to przede wszystkim Azja będzie zwiększała zakupy LNG.

Gdyby prognozy te sprawdziły się, to oznaczałoby, że świat będzie zużywał 610–780 mln ton rocznie gazu skroplonego w perspektywie do 2050 r. - w zeszłym roku były to 422 mln ton. Obecnie LNG pokrywa 14 proc. światowego zapotrzebowania na gaz ziemny. A by pokryć przyszłe zapotrzebowanie potrzebne będą nowe inwestycje, oprócz tych już zaplanowanych przez potentatów – czyli USA i Katar.

Oprac. Agnieszka Łakoma

