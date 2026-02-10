Pellet po 4,5 tys. zł. Rolnicy: "Palić zbożem", rząd odpowiada

Od kilku dni w mediach mówi się o rosnących problemach z dostępnością pelletu na rynku. Sytuacja pogarsza się w wyniku mroźnej zimy oraz niskich temperatur, które zwiększają zapotrzebowanie na paliwa grzewcze. Rząd, mimo wcześniejszych zapowiedzi o dostosowaniu się do zmieniającego się klimatu, nie przygotował odpowiednich rozwiązań na nadchodzący sezon grzewczy. Skutkiem tego są nie tylko ogromne podwyżki cen pelletu, ale także jego brak na rynku, co sprawia, że Polacy zostali pozbawieni odpowiednich źródeł ciepła, ale w zgodzie w najnowszą polityką klimatyczną UE.

Do tej trudnej sytuacji odniósł się Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, który wskazuje na poważne niedociągnięcia w zarządzaniu kryzysem. Na swoim profilu w mediach społecznościowych wyraził zaniepokojenie rosnącymi cenami pelletu, które obecnie przekraczają 4,5 tys. zł za tonę.

Rząd idzie za Zielonym Ładem, potem mówi o nieprzygotowaniu branży

Na portalu „Wieści Rolnicze” pojawiła się propozycja rolników dotycząca alternatywnego rozwiązania, dla tych, którzy nie mają czym palić.

Ziarno, jak tłumaczą fachowcy, można mieszać z pelletem i miałem, lub zastosować inny palnik, lub przystawkę do spalania samoistnego – napisał Ardanowski na swoim profilu FB.

Zboże, które obecnie dostępne jest w cenie około 700-750 zł za tonę, może być wykorzystywane jako substytut pelletu. Pomimo niskich cen, sprzedaż zboża napotyka trudności, a rolnicy borykają się z ogromnymi stratami.

Ceny zbóż obecnie (początek lutego ‘26) rzadko przekraczają 700-750 zł za tonę i jest problem ze sprzedażą nawet po tych dramatycznie niskich, zabójczych dla rolników, cenach – wyjaśnia Ardanowski.

Reakcja rządu? Rząd „monitoruje”

Do problemów z ogrzewaniem domów i mieszkań odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Póki co, Polacy muszą radzić sobie sami a rząd w tym czasie „monitoruje” sytuację.

Jeżeli problem będzie się pogłębiał, to będzie interwencja - powiedział Szłapka na antenie RMF FM.

