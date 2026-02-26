Tylko teraz usuniesz azbest z dachu bezpłatnie

Program usuwania azbestu z gospodarstw rolnych w 2026 roku wszedł w decydującą fazę. W wielu regionach nabory już trwają, a w niektórych kończą się w ciągu kilku najbliższych dni. Zainteresowani dofinansowaniem muszą się jednak pospieszyć ze składaniem wniosku. Właśnie pojawia się jeden z nielicznych momentów, kiedy można pozbyć się niebezpiecznych odpadów praktycznie bez kosztów własnych.

Wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy obejmuje do 100 proc. kosztów zebrania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – z limitem siedmiuset złotych za tonę. Program nie finansuje demontażu całej konstrukcji dachów ani montażu nowych pokryć. Wnioski składają gminy, dlatego rolnicy muszą śledzić lokalne nabory. W części regionów obowiązują krótkie terminy, w innych – nabór trwa do wyczerpania środków. Przed rozpoczęciem prac wymagane jest zgłoszenie m.in. do nadzoru budowlanego i sanepidu. Program ma znaczenie zdrowotne i środowiskowe, a ograniczony budżet oznacza, że decyduje kolejność zgłoszeń.

Gigantyczne opóźnienie

Usuwanie azbestu (eternitu) z dachów w Polsce jest procesem długotrwałym, regulowanym prawnie ze względu na wysoką szkodliwość tego materiału. Choć akcja trwa od lat, to pozbywanie się go z dachów jest zdecydowanie zbyt wolne, a Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że ostateczny termin (koniec 2032 roku) może nie zostać dotrzymany. Przy obecnym tempie prac bardziej realny jest… 2080 rok. Aby zdążyć na czas, rocznie trzeba byłoby usuwać ponad milion ton odpadów zawierających azbest. Na rynku jest ich jeszcze około 14,5 mln ton.

Uwaga na wysokie kary

Brak zgłoszenia informacji o azbeście lub nieusunięcie go w terminie wiąże się z wysokimi karami administracyjnymi nawet do 20 tys. zł. Sankcje grożą również za próbę samodzielnego usunięcia azbestu. Robienie tego bez udziału certyfikowanej firmy jest nielegalne i podlega karze.

Szkodliwość eternitu

Wysoce rakotwórcze są przede wszystkim płyty cementowo-azbestowe, zawierające od 12 do 15 proc. azbestu, nazywane powszechnie eternitem. Pył azbestowy (powstający np. przy kruszeniu płyt) jest niewidoczny gołym okiem, a jego ostre włókna wbijają się w tkankę płucną, prowadząc do zwłóknień (tzw. azbestozy). Choroby wywołane przez azbest (m.in. rak płuc, czy międzybłoniak opłucnej) są podstępne – mogą ujawnić się nawet po 30-40 latach od wdychania włókien. W Polsce zakaz produkcji i stosowania wyrobów zawierających azbest obowiązuje od września 1998 roku.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

