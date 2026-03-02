(Nie)zawodna technologia a suwerenność. "Arabia Saudyjska i 300 start-upów AI"

Światowy Szczyt Rządów 2026 w Dubaju skupiający przedstawicieli 150 państw upłynął w atmosferze przeświadczenia o sprawczości nowoczesnych technologii, a w szczególności sztucznej inteligencji. Gospodarz zjazdu, Zjednoczone Emiraty Arabskie, podkreślił, że obecnie odbywa się największa transformacja w historii ludzkości. Napędzają ją cztery siły: sztuczna inteligencja, zaawansowana medycyna, nauki o mózgu oraz technologie cyfrowe. Warto zauważyć, że wyraźnie wskazano, iż zmiany klimatyczne, na które wciąż usilnie powołują się eurokraci, nie zostały już uznane za priorytetowy punkt odniesienia. W jednym z paneli pytano, czy technologia stała się nowym suwerennym aktywem. Szybko stało się jasne, że odpowiedź jest twierdząca.

To rządy państw z Bliskiego Wschodu, a nie prywatni inwestorzy napędzają boom na sztuczną inteligencję w regionie, a władze ścigają się o zapewnienie suwerenności cyfrowej i budowę lokalnej infrastruktury danych. W przeciwieństwie do USA, gdzie przewodzą firmy prywatne, kraje Zatoki Perskiej wykorzystują państwowe fundusze i strategie narodowe, aby ukierunkować rozwój AI na cele długoterminowe. Arabia Saudyjska planuje założyć 300 start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją i pozyskać do 2030 r. 20 mld dol. inwestycji związanych z tą dziedziną. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieje wspierana przez rząd platforma, której celem jest przyspieszenie rozwoju i komercjalizacji sztucznej inteligencji. Zdaniem lokalnych ekspertów przechowywanie danych (centra danych) i niezależność technologiczna to priorytety związane z bezpieczeństwem narodowym.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół: (Nie)zawodna technologia a suwerenność. „Arabia Saudyjska planuje założyć 300 start-upów zajmujących się AI”

Marta Kaczyńska-Zielińska, tygodnik „Sieci”