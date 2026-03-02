W końcu 2025 r. PKB napędzał popyt. Teraz gospodarka zwolni

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 4 proc. r/r w IV kw. 2025 r. wobec 3,5 proc. wzrostu r/r w IV kw. 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie lutego), wzrost PKB w tym ujęciu w IV kw. wyniósł 4 proc.

„Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 4,0 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 3,5 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)” - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 proc., podał także GUS.

Na wzrost PKB w IV kwartale 2025 r. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 4,3 proc. (w III kwartale 2025 r. wzrost wyniósł 3,7 proc.). Spożycie ogółem było wyższe o 5,2 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 4,4 proc.), a akumulacja brutto o 1,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 0,6 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,2 proc., a spożycie publiczne o 7,3 proc. (w III kwartale 2025 r. odpowiednio o 3,5 proc. i 7,4 proc.). Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 4,7 proc. (wobec wzrostu w III kwartale 2025 r. o 7,1 proc.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 22,3 proc. wobec 22,4 proc. rok wcześniej, czytamy dalej.

Wpływ popytu krajowego na gospodarkę był pozytywny i wyniósł +4,2 pkt proc. (w III kwartale 2025 r. wyniósł +3,6 pkt proc.). Złożyły się na to pozytywne wpływy spożycia ogółem i akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,8 pkt proc. (wobec +3,5 pkt proc. w III kwartale 2025 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,1 pkt proc., a wpływ spożycia publicznego +1,7 pkt proc. (w III kwartale 2025 r. odpowiednio +2,0 pkt proc. i +1,5 pkt proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,0 pkt proc. (wobec +1,1 pkt proc. w III kwartale 2025 r.), a wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych pozostał ujemny i ukształtował się na poziomie -0,6 pkt proc. (wobec - 1,0 pkt proc. w III kwartale 2025 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był pozytywny i wyniósł +0,4 pkt proc. (wobec +0,1 pkt proc. w III kwartale 2025 r.). W IV kwartale 2025 r. notowano ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,2 pkt proc. (wobec +0,2 pkt proc. w III kwartale 2025 r.), podał także GUS.

„Wzrost PKB w 2025 r. nie zmienił się w porównaniu ze wstępnym szacunkiem z 30 stycznia 2026 r., tj. wyniósł 3,6 proc.” - czytamy także w komunikacie.

Eksperci Banku Pekao: eksport pozwolił polskiej gospodarce wrzucić wyższy bieg

GUS potwierdza: polska gospodarka urosła o 4 proc. r/r w IV kwartale. Wskazuje też, skąd wzięło się przyspieszenie w II połowie roku. Otóż zawdzięczamy je ożywieniu eksportu, który w 25’H2 wzrósł o 4,9 proc., a więc szybciej od historycznej średniej. Przez kilka kwartałów zastanawialiśmy się, jak szybko może rosnąć polska gospodarka wyłącznie siłami popytu krajowego. Odpowiedź brzmiała: 3-3,5 proc. r/r. Powrót eksportu na długookresową trajektorię pozwolił polskiej gospodarce wrzucić wyższy bieg - stwierdzają analitycy Banku Pekao.

Eksperci ING Banku Śląskiego: w 2026 oczekujemy wyniku poniżej 4 proc.

2025 rok był kolejnym z rzędu, kiedy wzrost gospodarczy opierał się w głównej mierze o konsumpcję prywatną (3,7 proc.). Wsparciem konsumentów był szybszy od oczekiwań spadek inflacji, co wspierało realne dochody do dyspozycji i pozwoliło utrzymać wzrost konsumpcji, pomimo utrzymującej się podwyższonej skłonności do oszczędzania. Wprawdzie inwestycje wzrosły o 4,3 proc. po spadku o 0,9 proc. w 2024, jednak skala odbicia była mniejsza niż sugerowały to nasze i rynkowe prognozy na początku ubiegłego roku. Realizacja projektów z KPO opóźnia się, a ich kumulacja przypadnie na 2026 i początek 2027, kiedy zakończy się funkcjonowanie cześci grantowej KPO - zauważają eksperci ING BSK.

Szacujemy, że początek 2026 przyniesie lekkie spowolnienie wzrostu PKB, a w 1kw26 spodziewamy się wzrostu w skali 3,6-3,8 proc.r/r.

Do spowolnienia przyczynią się m.in. niekorzystne warunki pogodowe na początku kwartału (widoczne w budownictwie i przemysle) oraz dalszy wzrost niepewności w związku z sytuacją na Bliskim Wchodzie. Potencjalny wzrost cen ropy i gazu, o ile okaże się znaczący i trwały, może nie tylko nieco podbić inflację, ale także ograniczyć wzrost gospodarczy. Trwająca wojna Rosji z Ukrainą podkopują skłonność prywatnego biznesu do inwestowania, a rozpoczął się konflikt w Iranie, dlatego łączny negatywy efekt czynników geopolitycznych dla krajowego wzrostu i prywatnych inwestycji będzie jeszcze większy. W dalszym ciągu oczekujemy wzrostu PKB w tym roku w tempie 3,7 proc., a prognozy wskazujące na wzrost gospodarczy powyżej 4 proc. uważamy za zbyt optymistyczne – analizują eksperci ING BSK.

ISBnews

