Chiński armator wycofuje statki z Zatoki Perskiej

Chiński państwowy armator Cosco nakazał swoim statkom przebywającym w Zatoce Perskiej lub zmierzającym w tamtym kierunku, by udały się na „bezpieczne wody” - podała w poniedziałek AFP. Decyzja zapadła po faktycznym wstrzymaniu ruchu w tym rejonie w następstwie amerykańsko-izraelskich ataków na Iran.

„Statki, które już wpłynęły do Zatoki (Perskiej) (…), otrzymały instrukcję udania się na bezpieczne wody, aby tam pozostać na pozycji lub zakotwiczyć” – poinformowało Cosco Shipping Lines w komunikacie. Jednostkom zmierzającym w ten rejon polecono „priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa żeglugi”, w tym zmniejszenie prędkości lub oczekiwanie na dalsze instrukcje w osłoniętych miejscach.

Państwowy armator z siedzibą w Szanghaju dołączył tym samym do innych światowych potentatów, takich jak Maersk i MSC, którzy zawiesili operacje w Cieśninie Ormuz.

Przez ten strategiczny szlak przepływa jedna czwarta światowego transportu ropy naftowej i jedna piąta skroplonego gazu ziemnego (LNG). Przedsiębiorstwo rozważa plany awaryjne, w tym skierowanie ładunków do alternatywnych portów rozładunkowych.

W poniedziałek na giełdzie w Szanghaju kursy spółek żeglugowych, w tym Cosco i China Merchants Energy Shipping, wzrosły o maksymalne dopuszczalne 10 proc., osiągając dzienny limit notowań. W tym samym czasie widmo paraliżu komunikacyjnego uderzyło w wyceny linii lotniczych i biur podróży, których akcje gwałtownie straciły na wartości.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

