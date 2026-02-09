Budowa CPK: Lasek robi to, czym Tusk uderzał w PiS

To był jeden ze stu konkretów Donalda Tuska, który obiecywał, że zatrzyma rzekome „bandyckie pisowskie wywłaszczenia”, właścicieli nieruchomości na terenie planowanego lotniska w Baranowie. Dziś Maciej Lasek i szefowie Portu Polska, zapowiadają bez ogródek – wiosną zaczną się przymusowe wywłaszczenia!

Co ważne, żadnych wywłaszczeń do tej pory nie było! 96 proc. właścicieli nieruchomości na terenie lotniska CPK zgłosiło się do zainicjowanego jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, Programu Dobrowolnych Nabyć. Co się zmieniło? Posłużmy się cytatem: „Czekamy teraz na decyzję lokalizacyjną w drugiej instancji, już prawomocną. Wtedy zaczną się wywłaszczenia. To będzie najtrudniejszy moment, ponieważ część właścicieli ma trudności z pogodzeniem się z tą sytuacją” — mówi w rozmowie z Business Insider Polska, Filip Czernicki, prezes spółki odpowiedzialnej za Port Polska, który ma zastąpić Centralny Port Komunikacyjny.

Ktoś jeszcze uwierzy w obietnice tego rządu? – pyta retorycznie Marcin Horała, były wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Postu Komunikacyjnego.

»»O sprawie wywłaszczeń ziemi pod budowę CPK (Port Polska) – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

Oprac. sek

