Prezes PiS: „w marcu ta sprawa będzie jasna”

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek, że podjął już decyzję ws. kandydata partii na premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych. - Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – dodał.

Kaczyński o tym, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera powiedział w Radiu Maryja.

Kandydat – „lokomotywa wyborcza”

Dopytywany, kiedy poznamy to nazwisko, odparł: „sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach”.

Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - powiedział prezes PiS.

„Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu (…) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji” - zaznaczył Kaczyński.

Dodał, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”. - Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, „tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu”. - O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość - zaznaczył Kaczyński.

Spory wewnętrzne w „partii w okrążeniu”

Podczas rozmowy odniósł się także do sporów wewnątrz PiS-u. Kaczyński przekonywał, że jego partia jest od dłuższego czasu atakowana „najróżniejszymi metodami” i w takiej sytuacji wewnętrzne konflikty są zupełnie nie do przyjęcia. - Stąd moje oświadczenie i gotowość do jego realizacji - podkreślił prezes PiS.

Z tym naprawdę trzeba skończyć, spory będą i spory są (…), ale w wypadku takiej partii jak nasza, partii, która można powiedzieć działa w pewnego rodzaju okrążeniu (…) to dyscyplina musi być szczególna- powiedział Kaczyński.

Dodał, że kanwą tych sporów jest m.in. właśnie kwestia kandydata na premiera.

W ostatni piątek Kaczyński zwrócił się do członków PiS z ostrzeżeniem. „W związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość” - napisał Kaczyński na platformie X. Dodał, że takie zachowania „skrajnie szkodzą Polsce i PiS”.

Prezes PiS: nie dojdzie do przedterminowych wyborów

Podczas rozmowy w Radiu Maryja prezes PiS powiedział też, że nie sądzi, że po rozłamie w Polsce 2050 dojdzie do rozpadu koalicji rządowej i przedterminowych wyborów. - (A to) z jednego powodu, proszę pamiętać, że cała ta koalicja jest zlepiona bardzo ostrą niechęcią, to już łagodnie to określam, do Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Kaczyński.

W środę minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła, że wraz z grupą parlamentarzystów - 15 posłów oraz 3 senatorów - odchodzi z klubu z Polski 2050; dodała, że powstanie nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum.

PAP, sek

