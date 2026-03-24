"Niemcy mieli plan wymordowania 85 proc. Polaków". Nawrocki ujawnia

Niemcy zanim zaczęli mordować Żydów, już od 1 września 1939 roku mordowali Polaków, polskich duchownych, przedstawicieli kościoła katolickiego, polskich urzędników, polskie kobiety i polskie dzieci. Amerykański historyk Richard Lukas nazwał lata 1939–1941 zapomnianym Holokaustem - powiedział prezydent Nawrocki podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów.

Polacy ratowali Żydów

Polscy bohaterowie ratowali Żydów podczas niemieckiej okupacji dzięki chrześcijańskiej tożsamości. Miłość i miłosierdzie wprost płynie z życiorysów Józefa i Wiktorii Ulmów - powiedział we wtorek prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów.**

Pamięć pomordowanym Polakom. Prezydent oddał hołd

Prezydent wziął udział w uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na Tablicach Pamięci poświęconych pomordowanym Polakom ratującym Żydów w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. We wtorek oddano hołd kolejnych siedmiu ofiarom, wśród których znalazło się także nienarodzone dziecko.

Nawrocki o Polakach

Nawrocki podkreślił, że polski naród wsłuchany w Ewangelię, w słowa Jezusa Chrystusa, budował swoją tożsamość chrześcijańską i wartości takie jak dobro, miłość i miłosierdzie, dzięki którym Rzeczypospolita stała się miejscem życia dla tak wielu Żydów. Stała się dla nich „domem dobrym”, natomiast „dom zły” przyszedł po 1939 roku wraz z inwazją Niemiec na nasz kraj.

Nasi bohaterowie, Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką, nie mieli być może świadomości strategicznych zapisów państwa niemieckiego, ale mieli świadomość, że na terenach Rzeczypospolitej rozpętało się prawdziwe pandemonium, a za próbę ratowania Żyda groziła śmierć. I robili to dlatego, bo w naszej wspólnocie narodowej była tożsamość chrześcijańska. Miłość i miłosierdzie i to wprost płynie z życiorysów Józefa i Wiktorii Ulmów - powiedział prezydent Nawrocki.

Mimo zagrożenia, Polacy ratowali Żydów

Uczestniczący w uroczystości były prezydent Andrzej Duda podkreślił zaś, że Polacy ratujący Żydów chociaż mieli świadomość zagrożenia, decydowali się na przyjmowanie ich pod swój dach i wielu przypadkach zapłacili za to najwyższą cenę. Duda podkreślił, że toruńska Kaplica Pamięci jest „miejscem żałoby, a z drugiej strony niezwykle poruszającym miejscem dumy, że potrafiliśmy stanowić takie społeczeństwo, które miało w swojej masie tak wielu ludzi o niezwykłej szlachetności”.

Na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów obecni byli również m.in. przedstawiciele ambasad Izraela i Wielkiej Brytanii, a także szef KPRP Zbigniew Bogucki oraz zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk.

Podczas Holokaustu, gdy pomoc Żydowi oznaczała ryzykowanie własnego życia, niekiedy również życia rodziny, byli tacy, którzy nie poddali się lękowi, obojętności ani okrucieństwu, postanowili wyciągnąć pomocną dłoń. Ich czyny były niezwykłym wyrazem moralnej odpowiedzialności i człowieczeństwa. Za to zasługują na głęboką i nieprzemijającą wdzięczność - podkreślił wiceambasador Izraela Omer Chechek Katz.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów to święto państwowe ustanowione - z inicjatywy ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy - przez parlament w 2018 r. dla upamiętnienia Polaków, którzy podczas II wojny światowej, narażając własne życie, pomagali Żydom prześladowanym przez niemieckich okupantów.

Jest obchodzone 24 marca, w rocznicę tragicznych wydarzeń z 1944 r., kiedy niemieccy żandarmi zamordowali rodzinę Ulmów z Markowej (Podkarpackie), która ukrywała żydowskie rodziny.

To nie pierwszy raz

Karol Nawrocki nie po raz pierwszych uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w toruńskim sanktuarium. Ostatni raz był obecny w zeszłym roku obok ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy - jeszcze jako prezes IPN i kandydat na prezydenta.

Polska chrześcijańska

W Kaplicy Pamięci na wprost wejścia znajduje się ołtarz symbolizujący ofiarę życia składaną przez Polaków za ratowanych przez nich bliźnich i figura Matki Bożej. Na ścianie za ołtarzem umieszczone są granitowe tablice z nazwiskami Polaków ratujących Żydów oraz napis zaczerpnięty z Ewangelii według św. Jana:

Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Do wtorku na tablicy uwiecznionych było 1249 nazwisk.

Obok sanktuarium znajduje się Park Pamięci, gdzie na postumentach umieszczono nazwiska 31,5 tys. Polaków ratujących Żydów, którzy przeżyli drugą wojnę światową.

pap, jb