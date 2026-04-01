Rafinerie w Rosji płoną, ale naftowa kasa Putina puchnie

Rosja należy do wąskiego grona krajów, które zyskały na trwającej od miesiąca wojnie na Bliskim Wschodzie, bo mogą sprzedawać ropy więcej i dużo drożej. Jednak ukraiński ostrzał terminali naftowych skutecznie ogranicza potencjał eksportu paliw przez Moskwę.

W ubiegłym tygodniu ukraińskie drony zniszczyły znaczną część infrastruktury eksportowej na Bałtyku– w portach Primorsk i Ust-Ługa. Portal Ukraińska Prawda informuje, że starty rosyjskie sięgają miliarda dolarów, a wysyłka surowców została ograniczona. Według agencji Bloomberg „przepływ ropy naftowej z Rosji spadł o 1,75 mln baryłek dziennie do 2,32 mln baryłek dziennie w zeszłym tygodniu”. Zaś transporty z obu ostrzelanych portów były najniższe od czasu napaści Rosji na Ukrainę. Okazuje się bowiem, że na 22 tankowce załadowano 16,2 mln baryłek, podczas gdy tydzień wcześniej było to 28,5 mln baryłek na 37 statkach.

Dochody Rosji z eksportu ropy rosną

Mimo to dochody Rosji z eksportu surowców wraz ze wzrostem notowań giełdowych wywołanych wojną w Zatoce Perskiej są większe niż na początku roku. Powodem jest wyższa wycena rosyjskiej ropy, która w ramach sankcji była sprzedawana przynajmniej częściowo w limitowanej – narzuconej przez Zachód – cenie. W lutym było to poniżej 50 dolarów za baryłkę, podczas gdy na londyńskiej giełdzie Brent kosztował 70 dolarów. Teraz – według doniesień medialnych Rosjanie sprzedają swoją ropę nawet w cenie około 90 dolarów. A mogłaby być jeszcze wyższa, gdyby naftowe notowania giełdowe nadal rosły.

Moskwa zyskała z powodu wojny ulgi w sankcjach i znów może (za zgodą USA) sprzedawać ropę do Indii i innych krajów azjatyckich, choć jeszcze w lutym tankowce wypełnione jej surowcem szukały nabywców.

Przychody z eksportu surowców to jedno z głównych źródeł rosyjskiego budżetu i finansowania wojny na Ukrainie.

Agnieszka Łakoma

