Pracuj w domu i korzystaj z komunikacji publicznej

Wojna w Zatoce Perskiej trwa, kryzys coraz bardziej dotkliwy, więc pora na oszczędzanie paliwa – ocenia Międzynarodowa Agencja Energii.

W najnowszym raporcie Agencja przedstawiła własne propozycji działań i to nie tylko tych, jakie powinny podjąć rządy ale również zalecenia dla obywateli, które mają złagodzić skutki kryzysu surowcowego. Po tym jak ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły, gdy po atakach izraelsko-amerykańskich Iran zablokował Cieśninę Ormuz i tankowce oraz gazowce utknęły, nie mogąc wypłynąć z dostawami. Na dodatek wczoraj rakiety uderzyły w największe irańskie pole gazowe, a w odwecie Teheran dokonał ataków na instalacje gazowe w Katarze i naftowe w Arabii Saudyjskiej.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fatih Birol mówi wręcz, że „wojna na Bliskim Wschodzie powoduje poważny kryzys energetyczny” i „największe zakłócenia w dostawach w historii światowego rynku ropy naftowej”. Ostrzega także, że „w przypadku braku szybkiego rozwiązania skutki dla rynków energii i gospodarek będą coraz poważniejsze”.

To dlatego Agencja zdecydowała się na opublikowanie listy rozwiązań, które mogą ograniczyć zużycie paliwa, tym bardziej że ceny tak oleju napędowego, gazu płynnego (LPG) czy paliwa lotniczego gwałtownie w ostatnich dwóch tygodniach wzrosły. A jednocześnie główna akcja czyli porozumieniu wielu krajów co do możliwości uwolnienia własnych rezerw (na niespotykana dotąd skalę) jak dotychczas efektu w postaci obniżek cen nie przyniosła.

W Raporcie Agencja proponuje m.in. powrót do pracy zdalnej czyli z domu, „tam gdzie to możliwe”, by ograniczyć popyt na paliwo w dojazdach do pracy. Sugeruje także zmniejszenie prędkości na autostradach o co najmniej 10 km/h. Zachęca obywateli, by przesiedli się z własnych aut na transport publiczny i ograniczenie podróży lotniczych tam, gdzie istnieją alternatywy.

Agencja także zaapelowała do rządów o wsparcie gospodarstw domowych, poprzez zniesienie lub zmniejszenie stawek podatków (na przykład VAT, ceł importowych lub akcyzy) na rachunkach za energię i tym samym obniżyć koszty dla rodzin. Rządy mogłyby również opracowywać taryfy tak, by istniały progi cenowe zależnie od dochodów gospodarstwa domowego i by niższe ceny miały te zużywające mniej energii. W tym kontekście w raporcie podano przykłady działań m.in. rządów austriackiego i fińskiego. Austria ogłosiła obniżenie podatku za benzynę o 5 eurocentów na litrze. I podała przykład władz Finlandii, które w poprzednim kryzysie (po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku) zwiększyły ulgę podatkową, o którą pracownicy mogli ubiegać się w związku ze wzrostem kosztów dojazdów do pracy.

Przypomnijmy, że rządy wiele krajów unijnych starają się ograniczać i kontrolować podwyżki cen paliw. Na przykład w Niemczech podwyżka jest możliwa tylko raz dziennie, zaś w Czechach właściciele stacji benzynowych mają obowiązek raportowania cen paliw i marż rządowi, a francuski TotalEnergies zamroził ceny na swoich stacjach. W Polsce Grupa Orlen wprowadził weekendowe rabaty dla tankujących kierowców.

Agnieszka Łakoma

