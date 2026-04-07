Musk zostanie bilionerem. Szykuje największy debiut w historii

SpaceX planuje debiut giełdowy w czerwcu, stawiając na bezprecedensowo duży udział inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej.

Firma oficjalnie przedstawiła szczegóły IPO, zapowiadając zaproszenie 1500 drobnych inwestorów na specjalne czerwcowe wydarzenie.

Dyrektor finansowy Bret Johnsen podkreślił, że rekordowy przydział akcji dla osób prywatnych to celowe podziękowanie za ich wieloletnie wsparcie.

Harmonogram przewiduje rozpoczęcie roadshow 8 czerwca oraz serię spotkań z analitykami z 21 banków zaangażowanych w transakcję.

Spotkanie inwestorów

Kluczowe spotkanie dla wybranych inwestorów detalicznych z całego świata zaplanowano na 11 czerwca.

