Elon Musk: "tak". To najważniejsza bitwa w historii

Wyścig o supremację w dziedzinie AI to najważniejsza bitwa we współczesnej historii. Może nawet w całej historii. Przebudowana AI byłaby katastrofą dla przyszłości ludzkości.Fakt.

Oznacza to rywalizację o to, która technologia sztucznej inteligencji stanie się najbardziej zaawansowana, potężna i dominująca na rynku, co wpłynie na kształtowanie przyszłości technologii i jej wpływ na społeczeństwo.

Na platformie X, przedsiębiorca i miliarder, Elon Musk, odpowiedział na tweet użytkownika C3, który stwierdził, że „wyścig o supremację w dziedzinie AI to najważniejsza bitwa we współczesnej historii, może nawet w całej historii.” Użytkownik C3 podkreślił również, że „przebudowana AI byłaby katastrofą dla przyszłości ludzkości.”

W swoim krótkim, ale wymownym odpowiedzi, Elon Musk odpisał: „Tak,” przekazują dalej wpis i podkreślając poparcie dla tej opinii.

AI zawładnęła światem

Elon Musk, który posiada aż 237,5 milionów obserwujących na tej platformie, znany jest z otwartego podejścia do kontrowersyjnych tematów związanych z sztuczną inteligencją. W przeszłości wielokrotnie przestrzegał przed zagrożeniami, jakie mogą wiązać się z rozwojem zbyt zaawansowanej sztucznej inteligencji, zwłaszcza jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowana.

