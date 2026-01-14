PZU w zawieszeniu. „Scenariusz nie jest przesądzony”

Ostateczny scenariusz reorganizacji Grupy PZU nie jest jeszcze przesądzony, czekam na rekomendację zespołu ekspertów - powiedział w środę szef MAP Wojciech Balczun. Dodał, że proces wymaga nowelizacji 4 ustaw i nie jest w stanie potwierdzić, że uda się go sfinalizować w tej kadencji Sejmu.

W środę minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w radiu TOK FM pytany był o przyszłą strukturę Grupy PZU. 19 grudnia 2025 r. PZU SA i Bank Pekao SA uzgodniły aneks do Term Sheet, wydłużając czas na przeprowadzenie reorganizacji Grupy PZU. Nowy harmonogram zakłada możliwość sfinalizowania potencjalnej transakcji do końca 2027 r., w związku z trwającym procesem legislacyjnym.

Celem konglomerat w branży finansowej

Jesteśmy w pewnego rodzaju procesie, który budzi duże emocje. Dyskusja na ten temat się toczy. Jest powołany komitet sterujący, są zespoły eksperckie pomiędzy PZU i Pekao SA. To jest bardzo złożona i bezprecedensowa transakcja, której tak naprawdę nikt w takiej skali nie przeprowadził - zaznaczył minister.

Przypomniał, że transakcja jest odpowiedzią na wymogi rynku zarówno ubezpieczeniowego, jak i finansowego w stosunku do tych spółek. - My musimy zmitygować ryzyka. Przedłużony jest okres memorandum, które obowiązywało do końca roku, zespoły eksperckie pracują - przypomniał Balczun. Stwierdził również, że proces reorganizacji Grupy PZU „jest złożony, wymagający nowelizacji czterech ustaw”.

Na końcu ma powstać konglomerat finansowo-ubezpieczeniowy. Natomiast nie ma przesądzonego scenariusza ostatecznego, bo czekam na rekomendację zespołu - powiedział minister. Dodał, że harmonogram przyjęty w poprzednim memorandum jest już nieaktualny.

Przyznał, że „nie jest w stanie jednoznacznie potwierdzić”, że uda się sfinalizować proces reorganizacji Grupy PZU w tej kadencji Sejmu.

Zgodnie z wcześniej podpisanym memorandum PZU i Pekao chcą doprowadzić do reorganizacji i zwiększenia efektywności grupy kapitałowej poprzez uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł.

W pierwszym etapie prowadzącym do potencjalnej transakcji planowany jest podział PZU SA poprzez wyodrębnienie spółki holdingowej oraz w 100 proc. zależnej od niej spółki prowadzącej działalność operacyjną w zakresie ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W drugim etapie spółka holdingowa PZU zostanie połączona z Bankiem Pekao jako podmiotem przejmującym.

Fuzja PKO BP i Pekao SA? „Nie wykluczam żadnego ze scenariuszy”

Balczun odniósł się też do pytania, czy rozważa połączenie banków Pekao SA i PKO BP.

„Ja jestem od tego, żeby szukać rozwiązań, które będą usprawniały funkcjonowanie poszczególnych podmiotów. Nie wykluczam żadnego ze scenariuszy. Jeżeli pracuje się nad optymalnym rozwiązaniem, to trzeba na stole położyć wszystkie możliwości, a potem zweryfikować w sposób ekspercki” - odpowiedział minister. Podkreślił jednak, że w tej chwili nie jest to przedmiotem dyskusji.

Przypomniał, że w samej Grupie PZU są dwa banki, bo oprócz Pekao SA jest jeszcze Alior.

Pamiętajmy o tym, że ten rozchwiany geopolitycznie świat pokazał, że kapitał ma narodowość, że kapitał jest narzędziem prowadzenia polityki. To są podmioty giełdowe i to bardzo dobrze wyceniane przez inwestorów. Rola państwa w tym zakresie, zwłaszcza jeśli mówimy o sektorze finansowym, obronnym, energetyczno-paliwowym jest w tych czasach kluczowa - podkreślił Balczun. Zaznaczył, że te podmioty są na liście spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa.

Szef MAP pytany o plany dotyczące ekspansji zagranicznej polskich firm odpowiedział, że „repolonizacja to też myślenie o internacjonalizacji polskiego biznesu i to się w tej chwili dzieje”.

„Jak patrzę na plany PKO BP i na to, co robi PZU (…) to uważam, że potencjał w Polsce jest bardzo duży i ten kierunek będę wspierał” - podkreślił.

Biznes Grupy PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na GPW w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 334 mld zł aktywów; posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU, a 12,8 proc. ma PFR.

**PAP)