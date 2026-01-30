Biznes chemicznego kolosa bez zakłóceń - zapewnia prezes

Działania banków i pozostałych wierzycieli wobec GA Polyolefins nie przekładają się na zakłócenia w bieżącej działalności operacyjnej Grupy Azoty - poinformował prezes Azotów Andrzej Skolmowski. Jak wskazał, Grupa Azoty funkcjonuje w sposób stabilny i jest w pełni wypłacalna.

„Działania podejmowane w ostatnich tygodniach przez banki i pozostałych wierzycieli wobec GA Polyolefins mogą być przez zewnętrznych obserwatorów odbierane jako sygnał rosnącej niecierpliwości po stronie tych podmiotów. W praktyce mieszczą się one jednak w standardowych procedurach właściwych dla tego typu sytuacji. Są to przede wszystkim kroki formalne, często wymagane przez wewnętrzne regulacje wierzycieli, związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym w spółce GA Polyolefins” - powiedział PAP Biznes Andrzej Skolmowski, prezes Grupy Azoty.

„Co istotne, działania te nie przekładają się na zakłócenia w bieżącej działalności operacyjnej, a tym samym nie wpływają na realizację podstawowych celów biznesowych Grupy Azoty” - dodał.

W połowie stycznia Bank Pekao, działający jako agent kredytu, postawił w stan wymagalności zobowiązania Grupy Azoty Polyolefins wynikające z umowy kredytów uprzywilejowanych - terminowego, obrotowego i VAT z dnia 31 maja 2020 roku o szacunkowej wartości 3,952 mld zł.

Z kolei w czwartek Orlen zażądał od Grupy Azoty Polyolefins natychmiastowej spłaty pożyczki z 2025 r. przeznaczonej na sfinansowanie zakupu propanu. Kwoty należne Orlenowi na mocy umowy wraz z odsetkami wynoszą 28,7 mln USD.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4 proc.) oraz Grupa Azoty (30,5 proc.). Orlen ma 17,3 proc.

Grupa Azoty w pełni wypłacalna – prezes

„Chciałbym podkreślić, że Grupa Azoty funkcjonuje w sposób stabilny i jest w pełni wypłacalna. Terminowo realizuje ona swoje zobowiązania handlowe i operacyjne, zgodnie z zawartymi umowami i przyjętymi harmonogramami” - powiedział prezes Grupy Azoty.

„GA Polyolefins jest odrębnym podmiotem gospodarczym, posiadającym własną strukturę zarządczą oraz samodzielną odpowiedzialność finansową. Toczące się wobec tej spółki procesy restrukturyzacyjne i działania wierzycieli dotyczą wyłącznie spółki projektowej i nie są powiązane z zarządzaniem ani wypłacalnością Grupy Azoty jako całości” - dodał.

Oferta sprzedaży GA Polyolefin Orlenowi – aktualna

Jak poinformował prezes, nie zmienia się status dwóch kluczowych procesów dotyczących GA Polyolefins.

„_Po pierwsze, proces dezinwestycji pozostaje w toku, a nasza kontroferta dotycząca sprzedaży akcji właścicielskich projektu Polimery Police nadal obowiązuj_e” - powiedział Skolmowski.

Rozmowy w sprawie wyjścia Grupy Azoty z GA Polyolefins prowadzone są z Orlenem. Otrzymana oferta oraz kontroferta Grupy Azoty na poziomie 1,022 mld zł, w formule cash free, debt free – czyli bez zadłużenia, zakładają finalizację sprzedaży akcji na rzecz Orlenu do 30 czerwca 2026 roku.

„Po drugie, bez zmian toczy się postępowanie restrukturyzacyjne w formule postępowania o zatwierdzenie układu w GA Polyolefins. Jego celem jest uporządkowanie zadłużenia spółki projektowej i wypracowanie porozumienia z wierzycielami, tak aby spółka mogła stabilnie funkcjonować, a kontynuacja projektu Polimery Police była realnie możliwa. Scenariusz osiągnięcia porozumienia ze wszystkimi wierzycielami i zawarcia układu przed sądem pozostaje realny – i na tym koncentrujemy nasze działania” - dodał prezes Grupy Azoty.

Warunki stabilizacji biznesu Grupy Azoty

Andrzej Skolmowski ocenił, że z perspektywy stabilności funkcjonowania Grupy Azoty kluczowe są trzy elementy.

„Pierwszym jest porozumienie z bankami, rozumiane jako zawarcie wieloletniej umowy na finansowanie Grupy Azoty z bankami. Rozmowy trwają, a finalizacja tej umowy będzie kolejnym krokiem porządkującym strukturę zadłużenia i stabilizującym sytuację finansową Grupy. Drugim elementem jest wspomniana dezinwestycja Polimerów Police. Zakończenie tego procesu wzmocni bezpieczeństwo finansowe Grupy i umożliwi bardziej stabilne, długoterminowe funkcjonowanie. Trzecim jest dokapitalizowanie spółki: na 13 lutego 2026 r. zwołano walne zgromadzenie, którego celem jest zatwierdzenie tego procesu” - powiedział prezes Grupy Azoty.

PAP Biznes, sek

