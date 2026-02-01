Rosyjskie drony już bez naprowadzania przez Starlinki

Amerykański miliarder Elon Musk oświadczył w niedzielę, że wygląda na to, iż kroki podjęte przez jego firmę SpaceX, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie internetu satelitarnego Starlink przez Rosję, okazały się skuteczne. Potwierdził to minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.

„Wygląda na to, że kroki, które podjęliśmy, by uniemożliwić nieautoryzowane wykorzystywanie Starlinka przez Rosję, przyniosły skutek. Dajcie nam znać, jeśli trzeba zrobić coś więcej” – napisał Musk na X.

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow podziękował Muskowi i SpaceX za te starania. „Te pierwsze działania już przynoszą rezultaty (…) Dziękuję, że jest pan z nami. Jest pan prawdziwym mistrzem wolności i prawdziwym przyjacielem narodu ukraińskiego” – napisał na X. Dodał, że Kijów „bardzo ściśle” współpracuje ze SpaceX nad „dalszymi ważnymi posunięciami”.

W czwartek Fedorow oznajmił, że Ukraina we współpracy ze SpaceX podejmuje działania, by Rosja przestała kierować dronami przy pomocy systemu internetowego Starlink. „Zachodnia technologia musi nadal pomagać demokratycznemu światu i chronić cywilów zamiast być wykorzystywana do celów terroryzmu i niszczenia pokojowych miast” - napisał na X.

Rosjanie wykorzystują Starlinki na Ukrainie od grudnia 2025 r.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” podał 23 stycznia, że w atakach z użyciem dronów przeciwko Ukrainie armia rosyjska coraz częściej sięga po Starlinki. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) urządzenia te są wykorzystywane zwłaszcza podczas ataków na infrastrukturę cywilną, zwiększając ich zasięg i precyzję oraz utrudniając użycie systemów obrony antydronowej. Starlinki trudniej zagłuszyć niż globalne satelitarne systemy nawigacyjne, takie jak GPS i Galileo - podkreślił HUR.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zagraniczny kapitał zainteresowany polskimi obligacjami

Kryzys PKP Cargo zbiera żniwo: przewozy towarowe dołują

Będziemy świadkami monetarnego trzęsienia ziemi

»»Złoto na huśtawce! – oglądaj „Piatkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24