Polskie Koleje Linowe nie trafią na giełdę!

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował w piątek, że rezygnuje z planów wprowadzenia spółki Polskie Koleje Linowe (PKL) na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak podkreślono w komunikacie PFR, analiza różnych scenariuszy pozyskania kapitału dla wieloletniego programu inwestycyjnego PKL obejmowała także ewentualny debiut giełdowy. „Rozważany debiut nie oznaczał sprzedaży spółki ani utraty kontroli właścicielskiej przez PFR, a jego celem było zapewnienie stabilnego i długoterminowego finansowania szeregu inwestycji na Podhalu i w Małopolsce” – zaznaczono.

O rezygnację z planów PFR zabiegały m.in. władze Zakopanego.

PFR podkreślił, że realizacja projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla regionu wymaga spójności stanowisk właścicielskich i lokalnych.

„W toku prowadzonych rozmów PFR zapoznał się ze stanowiskami wszystkich Stron. W wyniku ich analizy podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od dalszych prac nad emisją akcji PKL. Jesteśmy przekonani, że w obecnych uwarunkowaniach jest to rozwiązanie najlepsze dla spółki, tym samym leży w interesie wszystkich zainteresowanych Stron” – dodano.

PAP, sek

