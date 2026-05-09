Import aut usycha! Siódmy z rzędu miesiąc spadku

Import używanych samochodów osobowych i dostawczych do Polski wyniósł 79,86 tys. sztuk w kwietniu br. i był o 8,9 proc. mniejszy niż rok wcześniej, wynika z danych IBRM Samar. To najniższy wynik od trzech lat.

„To już siódmy z rzędu miesiąc spadku. Jednak, pomijając wrzesień 2025 roku, kiedy notowany był minimalny wzrost (+0,2 proc., +154 sztuki), wynikający głównie z większej liczby dni roboczych i wzrostu importu aut dostawczych, spadek importu trwa nieprzerwanie od czerwca 2025 roku. Można zatem mówić o wyraźnym trendzie spadkowym” - czytamy w komunikacie Samar.

Ponad połowa aut importowanych z Niemiec

Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,2 proc.. W zestawieniu TOP20 krajów, tylko dwa z nich mogą pochwalić się dodatnim wynikiem - Stany Zjednoczone (+1,3 proc.) oraz Hiszpania (+0,4 proc.). Najbardziej drastyczne spadki dotyczą Szwecji (-36,9 proc.) i Litwy (-34,2 proc.). Jednocześnie rekordowy wzrost odnotowały Chiny - o 1410 proc. (287 szt. vs 19 szt.). Ponad 10-krotny wzrost importu umożliwił Państwu Środka awans na 21 pozycję i być może niebawem Chiny wyprzedzą Słowację, awansując do grona TOP20.

Import napędzają niezależni importerzy, oferujący modele spoza polskich cenników, podano także.

ISBnews, sek

