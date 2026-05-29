Już wiadomo, co dalej z pakietem CPN

Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego przedłużeniu na całe wakacje - poinformował w piątek rzecznik prasowy Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.

Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co dwa tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzje w sprawie pakietu CPN na całe wakacje. Ministerstwo Energii musi brać pod uwagę zarówno sytuację na rynku, jak i odpowiedzialność za budżet państwa - powiedział Łaguna PAP.

Ewentualne wychodzenie z pakietu powinno odbywać się stopniowo i po analizie sytuacji geopolitycznej.

Rozmowy w tej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, cały czas trwają

dodał rzecznik.

Pod koniec marca rząd wprowadził pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ochrona konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.

W ramach programu CPN stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

W czwartek opublikowano rozporządzenia wydłużające stosowanie obniżonych stawek VAT i akcyzy do 15 czerwca. W tym samym okresie nadal wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego na stacjach paliw. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Obowiązują one od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia ich przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

pap, jb