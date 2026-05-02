Paliwowy pakiet CPN wydłużony do 15 maja

Preferencyjne podatki na paliwa będą obowiązywać o dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładał rząd. Obniżony do ośmiu procent VAT na benzynę i olej napędowy ma towarzyszyć kierowcom do 15 maja. To samo dotyczy akcyzy, którą utrzymano na minimalnym poziomie dopuszczonym w Unii. W praktyce wiąże się to z obniżką o 28-29 groszy na litrze.

Utrzymanie niższych podatków jest szczególnie ważne dla producentów rolnych, gdyż ma realne znaczenie dla kosztów pracy maszyn w najintensywniejszym okresie sezonu, gdy zużycie paliwa gwałtownie rośnie. Przy tankowaniu ciągników, opryskiwaczy, ładowarek, kombajnów paszowych czy samochodów dostawczych różnica liczona w groszach na litrze bardzo szybko przekłada się na setki lub tysiące złotych w skali gospodarstwa.

Ceny maksymalne nadal obowiązują

Istotnym filarem programu CPN są maksymalne ceny paliw na stacjach. Minister Energii publikuje je w dni robocze w obwieszczeniach, a limity obowiązują od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim. Taki mechanizm jest istotny, bo obniżka podatków sama w sobie nie gwarantuje, że całe wsparcie zostanie przeniesione na ceny przy dystrybutorach. Cena maksymalna ma ograniczać ryzyko, że stacje wykorzystają sytuację rynkową do podnoszenia marż ponad dopuszczalny poziom.

Surowe kary za sprzedaż powyżej limitu

Stacje paliw nie mogą przekraczać stawek ogłaszanych przez państwo. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą do miliona złotych, a kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. W praktyce pakiet CPN działa więc dwutorowo: obniża podatki i jednocześnie administracyjnie ogranicza maksymalną cenę detaliczną.

Rolnicy żyją w ciągłej niepewności

Dla producentów rolnych najważniejsze, a zarazem niepokojące, jest jednak to, że obniżka ma charakter krótkoterminowy. Nie daje to stabilnej perspektywy na cały sezon, lecz jedynie przesuwa termin obowiązywania preferencji o dwa tygodnie. Dlatego przy planowaniu zakupów paliwa trzeba brać pod uwagę możliwą zmianę zasad po 15 maja, gdyż po tej dacie zwiększy się niebezpieczeństwo nagłego wzrostu kosztów – i to w trakcie intensywnych prac na roli.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Na podst. Rządowe Centrum Legislacji, legislacja.gov.pl

