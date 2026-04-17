Sąsiad już mierzy twój żywopłot? Zmierz go i ty, zanim się skłócicie

Posadzenie żywopłotu przy granicy działki miało dawać jej właścicielowi spokój i prywatność, a coraz częściej kończy się… konfliktem, który czyha tuż za płotem. Bo choć przepisy nie mówią wprost o dopuszczalnej wysokości naturalnego ogrodzenia to za zbyt pokaźny zielony mur można słono zapłacić.

Polskie prawo nie określa maksymalnej wysokości żywopłotu. Teoretycznie można prowadzić go nawet na kilka metrów w górę. W praktyce wchodzi jednak w grę Kodeks cywilny i tzw. immisje. Jeśli żywopłot zacienia działkę sąsiada, ogranicza światło lub powoduje inne uciążliwości, właściciel znajdującej się obok posesji może domagać się jego przycięcia. W praktyce za „bezpieczną” granicę często uznaje się około 2,2 m.

Granica działki to świętość

Żywopłot można sadzić nawet przy samej granicy, ale pod jednym warunkiem: nie może „wchodzić” na działkę sąsiada – ani gałęziami, ani korzeniami. Dodatkowo lokalne przepisy (np. plan zagospodarowania) mogą wprowadzać własne ograniczenia.

Gałęzie? Sąsiad może je obciąć

Prawo daje jasne narzędzie: jeśli gałęzie lub korzenie przechodzą na drugą działkę, sąsiad może je usunąć – po wcześniejszym wyznaczeniu terminu, do którego powinien to zrobić właściciel zielonego ogrodzenia (warto rejestrować każdą czynność). Pod żadnym pozorem nie wolno jednak samodzielnie niszczyć całego żywopłotu.

Spór o krzaki może skończyć się w sądzie

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel płotu nie może utrudniać korzystania z sąsiedniej działki. To oznacza, że zbyt wysoki żywopłot może stać się podstawą roszczeń. Coraz częściej traktuje się go jak element ogrodzenia, co może oznaczać nawet zastosowanie przepisów budowlanych.

Jak uniknąć wojny o tuje?

Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:

– trzymaj wysokość roślin w ryzach,

– regularnie przycinaj gałęzie,

– zachowaj odstęp od granicy,

– a najlepiej… dogadaj się z sąsiadem.

Nowe przepisy o ogrodzeniach jeszcze w tym roku!

W przypadku ogrodzeń już za kilka miesięcy wejdą w życie nowe regulacje, które zmienią zasady gry. Ostre elementy ogrodzeń nie będą mogły znajdować się poniżej 2,2 m od poziomu gruntu (wcześniej 1,8 m)..Dodatkowo, zakazany będzie drut kolczasty, jeśli stwarza zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. Precyzyjnie określono również parametry furtki wejściowej. Jej minimalna szerokość to 0,9 m, musi otwierać się do wewnątrz posesji, posiadać próg o wysokości do 2 cm oraz posiadać łatwe w obsłudze zamki i klamki. Co ważne, zmienione wymogi dotyczą nowych inwestycji zrealizowanych od 2026 roku, ale przy remoncie trzeba będzie dostosować ogrodzenie do nowych zasad.

Grzegorz Szafraniec

Na podst. Kodeksy cywilnego, Prawa budowlanego i Top Agrar.pl

Warto pamiętać, że żywopłot to nie tylko rośliny, ale również potencjalny konflikt. A dziś rozsądek i nożyce do przycinania przygranicznych krzewów są często ważniejsze niż metrówka.