Informacje
Premier Donald Tusk / autor: PAP
Premier Donald Tusk / autor: PAP

Tylko umowy śmieciowe w biurze premiera Tuska. Tak się tłumaczą

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 29 maja 2026, 19:12

    Aktualizacja: 29 maja 2026, 20:34

  • Powiększ tekst

Według „Rzeczpospolitej” Donald Tusk w 2025 roku wykorzystał 148,1 tys. zł z ryczałtu przeznaczonego na biuro poselskie, finansując umowy cywilnoprawne. Nie odnotowano żadnych umów o pracę.

W przypadku premiera preferowane są formy cywilnoprawne, co eliminuje część obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, takich jak urlopy czy świadczenia socjalne. Biuro zapewnia, że współpracownicy sami ustalają godziny pracy oraz mogą działać zdalnie, a spotkania z osobami trzecimi odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu.

Jednocześnie zmodyfikowane zostały zasady finansowania poselskiego zaplecza: zwiększono dodatki mieszkaniowe i hotelowe oraz wprowadzono nowe reguły rozliczania przejazdów, zastępując część dotychczasowych oświadczeń systemem ryczałtów i uproszczonych delegacji.

W wielu biurach poselskich są umowy o pracę

Model zatrudnienia odbiega od typowych praktyk, ponieważ – jak wskazuje gazeta – w wielu biurach poselskich zawsze część zespołu pracuje w ramach umowy o pracę. W przypadku premiera pracują dwie asystentki – Patrycja Czerska oraz Kristina Voronovska – zgłoszone jako współpracownicy społeczni zgodnie z wytycznymi Kancelarii Sejmu. Sprawa wzbudziła komentarze w mediach i internecie, jednak władze rządowe podkreślają, że procedury zostały zachowane i osoby działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie money, jb

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych