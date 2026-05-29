Tylko umowy śmieciowe w biurze premiera Tuska. Tak się tłumaczą

Według „Rzeczpospolitej” Donald Tusk w 2025 roku wykorzystał 148,1 tys. zł z ryczałtu przeznaczonego na biuro poselskie, finansując umowy cywilnoprawne. Nie odnotowano żadnych umów o pracę.

W przypadku premiera preferowane są formy cywilnoprawne, co eliminuje część obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, takich jak urlopy czy świadczenia socjalne. Biuro zapewnia, że współpracownicy sami ustalają godziny pracy oraz mogą działać zdalnie, a spotkania z osobami trzecimi odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu.

Jednocześnie zmodyfikowane zostały zasady finansowania poselskiego zaplecza: zwiększono dodatki mieszkaniowe i hotelowe oraz wprowadzono nowe reguły rozliczania przejazdów, zastępując część dotychczasowych oświadczeń systemem ryczałtów i uproszczonych delegacji.

W wielu biurach poselskich są umowy o pracę

Model zatrudnienia odbiega od typowych praktyk, ponieważ – jak wskazuje gazeta – w wielu biurach poselskich zawsze część zespołu pracuje w ramach umowy o pracę. W przypadku premiera pracują dwie asystentki – Patrycja Czerska oraz Kristina Voronovska – zgłoszone jako współpracownicy społeczni zgodnie z wytycznymi Kancelarii Sejmu. Sprawa wzbudziła komentarze w mediach i internecie, jednak władze rządowe podkreślają, że procedury zostały zachowane i osoby działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

