Europie grozi deindustralizacja

Wysokie koszty energii, brak inwestycji i unijne regulacje klimatyczne drastycznie tłumią europejską inicjatywę przedsiębiorczą. Tym razem włoski biznes alarmuje, że połączenie tych czynników z ekspansją chińskich produktów grozi przekształceniem Starego Kontynentu w przemysłową pustynię.

Udział Unii Europejskiej w globalnym PKB spadł od dwutysięcznego roku o około 7 procent, przez co kontynent stracił ponad 7 bilionów euro PKB – informuje portal EU News, powołując się na stanowisko włoskiego stowarzyszenia biznesu.

Reprezentujący organizację eksperci podkreślają, że większość zysków trafiła do chińskiego przemysłu, na który przypada obecnie ponad jedna trzecia światowej produkcji. To więcej niż wytwarza osiem pozostałych wiodących państw uprzemysłowionych razem wziętych.

Głupota klimatyczna UE, która zabija przedsiębiorstwa

Dla ratowania konkurencyjności włoscy przedsiębiorcy domagają się od Brukseli natychmiastowego zawieszenia europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS. Droga energia i najwyższe na świecie ceny CO2 stanowią bowiem dla unijnych firm zagrożenie egzystencjalne.

mw

