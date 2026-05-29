Droższe paczki. Od 1 lipca zapłacisz 3 euro

Od 1 lipca towary kupowane na odległość z krajów spoza Unii Europejskiej zostaną objęte tymczasowym cłem ryczałtowym w wysokości 3 euro. Nowa opłata dotyczy przesyłek o wartości do 150 euro i likwiduje dotychczasowe zwolnienie z cła dla niewielkich paczek. Zmiany te wynikają bezpośrednio z nowelizacji unijnych przepisów.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, cło w wysokości 3 euro będzie pobierane od pozycji w zgłoszeniu celnym już w momencie zapłaty za towar. Resort wyjaśnia, że jeśli w jednej przesyłce znajdą się różne towary objęte tym samym zgłoszeniem, opłata wyniesie 3 euro, jednak przy różnych zgłoszeniach cło zostanie naliczone oddzielnie od każdego z nich.

Przedstawicielka Departamentu Ceł MF, Anna Pierzchała, zapowiedziała także wprowadzenie od 1 listopada unijnej opłaty manipulacyjnej.

Nowe zasady mają obowiązywać do 1 lipca 2028 roku, kiedy to wejdzie w życie standardowy system naliczania ceł importowych.

