Zbudują terminal: sześć tysięcy przesyłek na godzinę!

Budowę do końca 2028 r. i uruchomienie w 2029 r. nowego terminalu cargo na katowickim lotnisku oraz jego najem przez DHL Express - przewiduje poniedziałkowe porozumienie obu partnerów. Terminal z dostępem do płyty lotniska będzie mógł obsłużyć do 6 tys. przesyłek na godzinę.

Porozumienie podpisali na lotnisku m.in. prezes DHL Express Polska Tomasz Buraś oraz prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza Katowice Airport Artur Tomasik.

Powstanie nowy terminal cargo

Porozumienie przewiduje m.in, że GTL postawi terminal o powierzchni ok. 4,5 tys. m kw. powierzchni magazynowej, z 13 bramami do transportu liniowego i 60 bramami kurierskimi (z możliwością rozbudowy). W budynku będzie też mieściła się trzykondygnacyjna część biurowa o powierzchni ok. 1,5 tys. m kw.

DHL Express, który obsługuje lotnicze cargo w Katowicach od 1996 r., a obecnie wynajmuje ok. 2,8 tys. m kw. pierwszego katowickiego terminala cargo, w nowym obiekcie zainstaluje zaawansowany system sortujący o przepustowości do 6 tys. przesyłek na godzinę.

Jak mówił prezes Buraś, firma, która pełni rolę integratora transportu umożliwiającego polskim firmom wymianę towarów z dowolnymi miejscami na świecie, ma ok. 55 proc. udziałów w rynku i operuje w Polsce z sześciu miast w kraju.

Spośród nich: w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie obsługiwany jest transport samochodowy, a w Gdańsku, Katowicach i Warszawie - lotniczy. **Cztery samoloty DHL Express przypisane do Polski wykonują ponad 250 startów i lądowań miesięcznie. Dwa z nich operują do i z Katowic.

GTL jest już w trakcie projektowania nowego terminala dla DHL Express; spodziewa się uzyskać pozwolenie na budowę do końca br.** Jednocześnie lotnisko przygotowuje projekt kolejnego terminala cargo z dostępem do płyty; zamierza realizować ten projekt w miarę pozyskiwania najemców.

Katowice Airport to krajowy lider przewozów cargo

Katowice Airport jest największym regionalnym lotniskiem w Polsce w segmencie przewozów komercyjnego cargo lotniczego. W ub. roku osiągnęło najlepszy wynik w swojej historii, obsługując około 46,5 tys. ton frachtu.

Obecnie, od 10 lat port dysponuje terminalem cargo o powierzchni 12 tys. m kw. i przedterminalową płytą postojową ze stanowiskami, na których można prowadzić obsługę naziemną kilku dużych frachtowych maszyn jednocześnie.

GTL we współpracy z agentami handlingowymi i Krajową Administracją Skarbową obsługuje proces szybkiej odprawy celnej dla przesyłek (IOOS H7), dzięki której odprawa celna kilkudziesięciu tysięcy przesyłek z jednego rejsu all-cargo zajmuje 6-7 godzin.

Katowickie lotnisko przypomina, że jest dostępne przez całą dobę, bez ograniczeń, zarówno pod kątem operacyjnym (starty i lądowania samolotów), jak i funkcjonowania terminalu cargo, co ma istotne znaczenie dla operatorów frachtowych.

Obecnie oddziały na lotnisku prowadzą firmy kurierskie, jak DHL Express, UPS i FedEx, obsługując stamtąd całą południową Polskę. Od października 2024 r. do Katowic realizowane są połączenia all-cargo z położonego w Chinach Urumczi, a w kwietniu ub. roku linia Lufthansa Cargo rozpoczęła obsługę regularnych rejsów all-cargo na trasie Frankfurt – Katowice.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego połączeń skorzystało 7,3 mln pasażerów. Prognoza na 2026 r. zakłada obsłużenie 7,9 mln podróżnych, a na 2030 r. - 10,5 mln. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych krajowych lotnisk cargo.

PAP

