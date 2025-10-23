Terminal FSRU w Gdańsku: budowa wchodzi w kluczową fazę

W 2026 r. planowane jest zakończenie budowy części lądowej terminala gazowego FSRU w Gdańsku - poinformował w czwartek Gaz-System. Dodał, że jednostka FSRU do Gdańska ma przypłynąć w IV kwartale 2027 r., po czym rozpoczną się jej testy oraz procedury rozruchowe całego terminala.

Operator sieci przesyłowej Gaz-System poinformował, że prace przy budowie polskiego terminala gazowego FSRU nabierają tempa. Wskazał, że najbardziej zaawansowane roboty toczą się w części lądowej, a te na morzu właśnie wkraczają w kluczową fazę.

„Zakończenie części lądowej Programu FSRU planowane jest w 2026 r. – wtedy niezbędna infrastruktura będzie gotowa do przesyłu odebranego w Gdańsku gazu. Zanim to jednak nastąpi konieczne będzie nie tylko ukończenie budowy nabrzeża i gazociągu podmorskiego, ale przede wszystkim zacumowanie przy nim jednostki FSRU, która powstaje w południowokoreańskiej stoczni Hyundai Heavy Industries (HHI)” - przekazał Gaz-System.

W 2024 r. Gaz-System zakontraktował jednostkę w formule czarteru na okres 15 lat z możliwością jego przedłużenia lub wykupienia statku.

Wkrótce położenie stępki pod jednostkę FSRU

Operator przypomniał, że w lipcu tego roku w stoczni HHI w Ulsan odbyła się uroczystość cięcia stali. Zastępca Dyrektora Pionu FSRU ds. Jednostki Adam Marzecki zaznaczył, że wydarzenie to traktowane jest jako faktyczna inauguracja budowy jednostki FSRU. Dodał, że kolejnym z „kluczowych kamieni milowych” procesu budowy będzie położenie stępki, planowane na koniec 2025 r. „Dotychczasowa współpraca z armatorem, White Eagle Energy Ltd., spółką z japońskiej grupy Mitsui O.S.K. Lines, jak i stocznią HHI przebiega wzorcowo” – ocenił Marzecki.

Harmonogram budowy statku przewiduje, że w kwietniu 2026 r. jednostka zostanie zwodowana. Odbiór FSRU od stoczni HHI przez White Eagle Energy Ltd. planowany jest na III kwartał 2027 r. Przypłynięcie jednostki do Gdańska planowane jest na IV kwartał 2027 r., po czym rozpoczną się testy FSRU oraz procedury rozruchowe całego Terminalu. Rozpoczęcie świadczenia usług regazyfikacji planowane jest na początku 2028 r.

Morska część inwestycji obejmuje zaprojektowanie, budowę i uruchomienie nabrzeża, instalacji technologicznej wraz z systemami towarzyszącymi / autor: materiały prasowe Gaz-System

Budowa nabrzeża i morskiego gazociągu

Gaz-System przypomniał, że morska część inwestycji obejmuje zaprojektowanie, budowę i uruchomienie nabrzeża, instalacji technologicznej wraz z systemami towarzyszącymi, a także budowę gazociągu podmorskiego o długości ok. 3 km. Wskazał też, że gazociąg podmorski, po wyjściu na ląd w Górkach Zachodnich połączony zostanie z nowo wybudowanym gazociągiem Gdańsk-Gustorzyn, a tym samym z krajowym systemem przesyłowym gazu.

Dno morza na obszarze planowanych robót zostało szczegółowo przebadane i oczyszczone z wszelkich obiektów ferromagnetycznych, w tym tych potencjalnie niebezpiecznych. Następnie pogłębiono dno na obszarze, w którym manewrować będą statki dostarczające skroplony gaz do terminala.

„Prace pogłębiarskie na terenie morskiego placu budowy rozpoczęliśmy w lipcu, a zakończyliśmy na początku października bieżącego roku” – poinformował kierownik projektu FSRU Offshore Maciej Wawrzkowicz.

Budowa 250-kilometrowego gazociągu Gdańsk – Gustorzyn / autor: materiały prasowe Gaz-System

Powstaje 250-km gazociągu z Gdańska

W ramach programu FSRU (ang. Floating Storage and Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej powstanie nabrzeże, przy którym zacumuje jednostka regazyfikacyjna zdolna do odbioru, procesowego składowania i regazyfikacji ponad 6 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Gaz dostarczony do Gdańska dotrze na ląd gazociągiem podmorskim, a następnie będzie transportowany w kierunku centralnej Polski za pośrednictwem nowo budowanego, 250-kilometrowego gazociągu Gdańsk – Gustorzyn, powstającego w ramach części lądowej Programu FSRU.

Konstrukcja gdańskiego terminala zaprojektowana jest w taki sposób, aby umożliwić w przyszłości dostawienie drugiej jednostki regazyfikacyjnej. W 2026 r. planowane jest rozpoczęcie wiążącego badania rynku (procedura Open Season), które ma potwierdzić, czy pozyskanie drugiej jednostki regazyfikacyjnej będzie biznesowo uzasadnione.

