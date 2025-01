Samorząd śląski głównym inwestorem Lotniska Katowice?

Samorządy woj. śląskiego i Katowic planują objąć większościowy pakiet akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., które zarządza Lotniskiem Katowice. Celem jest zabezpieczenie interesów regionu - wskazał marszałek Wojciech Saługa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Obecnie największym akcjonariuszem GTL jest Węglokoks S.A. Koncern posiada 42,5 proc. akcji, które zamierza sprzedać. Jako pierwsi do rozmów zostali zaproszeni pozostali akcjonariusze, w tym: woj. śląskie (34,9 proc.), Polskie Porty Lotnicze S.A. (17,3 proc.) oraz Katowice (4,9 proc.). Sejmik Woj. Śląskiego i Rada Miasta Katowice podjęły w ubiegłym tygodniu uchwały popierające działania zmierzające do zakupu kolejnych akcji.

„Rozpoczęliśmy działania zmierzające do przejęcia większościowego pakietu akcji, aby zabezpieczyć interesy regionu i Lotniska Katowice (…). To bardzo ważne miejsce na mapie woj. śląskiego - można powiedzieć, że to nasze okno na świat” - powiedział Saługa.

Oferta na cały pakiet akcji w dyspozycji Węglokoksu

Poinformował, że według wstępnych ustaleń woj. śląskie zamierza przejąć 62 proc. akcji GTL należących do Węglokoksu, a Katowice pozostałe 38 proc.

„Za chwilę będziemy składać ofertę, (…) a pewne sprawy potrzebują ciszy. Najgorszą i najbardziej newralgiczną częścią transakcji będą kwoty. Jest jeszcze za wcześnie, żeby o nich mówić. To będzie żmudny proces negocjacji, nie chciałbym go prowadzić za pośrednictwem mediów” - zaznaczył marszałek.

Wskazał, że trwają także rozmowy dotyczące zaangażowania w akcjonariat innych podmiotów samorządowych, np. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z tą koncepcją samorządy powinny mieć większościowy pakiet akcji i wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące regionalnego lotniska.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podczas poniedziałkowej konferencji podkreślił, że samorządom zależy na rozwoju regionalnego lotniska. Ostrzegł natomiast przed podmiotami komercyjnymi, które mogłyby przejąć akcje tylko i wyłącznie dla przyszłej dywidendy.

Wcześniej prezes Węglokoksu Tomasz Ślęzak w rozmowie z PAP wyjaśnił, że koncern zdecydował się na sprzedaż akcji, ponieważ w niewielkim stopniu może pomóc w rozwoju Lotniska Katowice, a poza tym zamierza skupić się na własnej działalności.

Plan rozbudowy infrastruktury lotniska

Prezes GTL Artur Tomasik ocenił, że ”wzrost zaangażowania samorządów w akcjonariacie (…) jest krokiem w dobrym kierunku„. Przypomniał, że do 2032 r. zaplanowany jest program rozbudowy infrastruktury Lotniska Katowice o wartości ok. 1,5 mld zł. Największy projekt to budowa nowego terminala głównego, który ma umożliwić komfortową obsługę 10 mln pasażerów rocznie, a w przyszłości będzie mógł być rozbudowywany. GTL zamierza zamówić projekt jeszcze w 2025 r.

Lotnisko Katowice należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2024 r. odprawiono na nim rekordowe 6,39 mln pasażerów. To krajowy lider w segmencie ruchu czarterowego i jedno z największych lotnisk cargo w Polsce.

PAP, sek

