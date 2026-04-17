Iran ogłasza. Koniec wojny?
Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta i gotowa do żeglugi - napisał prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social. O otwarciu cieśniny poinformował też szef MSZ w Teheranie Abbas Aragczi. Ceny ropy spadły o 10 proc.
„Iran właśnie ogłosił, że cieśnina irańska jest w pełni otwarta i gotowa do pełnego przepłynięcia. Dziękuję!” - napisał Trump.
pap, jb
