Chińczycy przejmują rządy w czystych technologiach

Gdy wojna na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy i gazu, wiele państw zaczyna bardziej stawiać na technologie odnawialne. W takich warunkach chiński eksport akumulatorów i aut elektrycznych zaczyna bić rekordy. Polska, Francja, Włochy i Rumunia sprowadzają dziś panele słoneczne z Chin na niespotykaną dotąd skalę.

Choć to Unia Europejska realizuje najbardziej ambitną politykę klimatyczną, a Bruksela stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii, to jednak ciągle fundamentem dla tych działań pozostaje import z Chin, które są światowym potentatem sprzętu i infrastruktury OZE. Na dodatek ostatnie tygodnie wyjątkowo sprzyjają chińskiemu biznasowi, bo z racji blokady Cieśniny Ormuz po izraelsko-amerykańskich atakach na Iran surowce i paliwa są wyjątkowo drogie, a jednocześnie rośnie popyt na technologie niskoemisyjne. Najnowsze dane think tanku energetycznego Ember, o których informują światowe media, pokazują rekordowy wzrost chińskiego eksportu w tym sektorze.

Chińskie panele słoneczne opanowują świat

Okazuje się, że w marcu chińscy producenci wysłali w świat panele słoneczne, których łączna moc sięga 68 gigawatów. To nowy absolutny rekord – poprzedni z sierpnia ubiegłego roku był o połowę niższy. I co ciekawe na liście odbiorców są nie tylko państwa z Azji czy Afryki ale także wiele krajów europejskich, na które przypadło około 7 proc. chińskiego eksportu. Unijnym odbiorcą paneli numer jeden jest Francja (moc 1,06 GW), a kolejne pozycje przypadają Włochom (0,87 GW) i Polsce (0,77 GW). Ember informuje, że w ogóle 50 krajów ustanowiło nowe rekordy, gdy chodzi o import chińskich technologii solarnych, zaś największy wolumen wzrost odnotowano na rynkach wschodzących w Azji i Afryce, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem energetycznym, wywołanym wojną na Bliskim Wschodzie.

E-auta jadą sznurem zza Wielkiego Muru

Jednocześnie umacniają pozycję eksportową także chińscy producenci samochodów elektrycznych. Dane za marzec pokazują, że sprzedali za granicą chińscy giganci pojazdów elektrycznych odnotowali w marcu wzrost sprzedaży za granicą o 140 proc. więcej pojazdów elektrycznych i hybrydowych w porównaniu z marcem ubiegłego roku.

Okazuje się, że obecnie to właśnie technologie energetyczne (panele fotowoltaiczne, baterie i elektryki) są na liście hitów eksportowych Chin, zastępując odzież, sprzęt AGD i meble, które wcześniej napędzały wzrost.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Bezwład w suchym porcie w Małaszewiczach – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24