Apel o koniec. "Dość systemu kaucyjnego!" - przedsiębiorcy apelują

Rada Przedsiębiorców apeluje do premiera o wstrzymanie funkcjonowania systemu kaucyjnego. Po sześciu miesiącach od jego wprowadzenia dokonano oceny, z której wynika, że „system działa bardzo źle, generuje problemy i koszty zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów”.

Minęło pół roku od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. Rada Przedsiębiorców wielokrotnie zwracała się do minister Pauliny Hennig-Kloski oraz do premiera, zgłaszając liczne zastrzeżenia do projektu ustawy.

System kaucyjny – zdaniem przedsiębiorców – znacząco utrudnia prowadzenie działalności. Przykładowo generuje problemy logistyczne i sanitarne: gromadzenie opakowań w sklepach spożywczych w istotny sposób narusza przepisy sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące dla tego typu placówek. Ponadto powoduje nieuzasadnione koszty dla gospodarki, a także prowadzi do częstych problemów z rozliczeniami, zatorów płatniczych i zamrażania środków.

W ministerstwie nie wdrożono narzędzi, które pozwalałyby na bieżąco monitorować koszty i efektywność systemu

– mówi prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

System kaucyjny w ten sposób utrudnia życie przedsiębiorcom

Generuje wysokie koszty

System kaucyjny jest oceniany jako kosztowny i obciążający finansowo. Koszty wynikają zarówno z obsługi systemu (pracownicy, magazynowanie, logistyka), jak i z braku przejrzystości finansowej. Firmy nie mają pełnego obrazu, ile system realnie kosztuje i kto na nim zarabia. Przedsiębiorcy wskazują na brak kontroli nad tymi kosztami:

nie wdrożono środków, które na bieżąco pozwalałyby monitorować koszty i efektywność systemu - apeluje Rada.

Niebywały chaos organizacyjny i brak przygotowania do wdrożenia systemu

System jest oceniany jako niedopracowany i wprowadzony zbyt wcześnie - „ jest przedsięwzięciem przedwczesnym, niedostatecznie przygotowanym, kosztownym i nieefektywnym” , a „jego wdrożenie spowoduje chaos organizacyjny”

Brak jasnych zasad, niedopracowane procedury i problemy techniczne powodują dezorganizację pracy przedsiębiorstw, szczególnie w handlu detalicznym.

Tworzy problemy operacyjne w sklepach (obsługa, system, odpowiedzialność)

System utrudnia codzienną działalność sklepów. „Kasjer nie ma pewności, czy może je przyjąć, jeśli nie sprawdzi osobiście poprzez dedykowaną aplikację”, za to „odpowiedzialność za przyjęcie spada na kasjera”.

Obsługa systemu wymaga dodatkowych czynności (sprawdzanie kodów, aplikacji), co zwiększa ryzyko błędów i przerzuca odpowiedzialność na pracowników niższego szczebla.

Generacja problemów logistycznych ale i sanitarnych

Gromadzenie opakowań w sklepach generuje nowe trudności. „system łączy punkt sprzedaży żywności z miejscem zbiórki odpadów”, co powoduje, że „opakowania (…) generują nieprzyjemne zapachy”

Sklepy spożywcze są zobowiązane przechowywać odpady, co jest sprzeczne z zasadami higieny i pogarszają warunki pracy oraz komfort klientów.

Katastrofa dla firm: zwiększony nakład pracy i spowolnienie obsługi klientów

System powoduje dodatkowe obowiązki dla pracowników, dlatego „system wymaga dużego dodatkowego nakładu pracy” a „manualna zbiórka na kasie (…) spowalnia obsługę klientów i blokuje sprzedaż”

Obsługa opakowań wydłuża czas transakcji i zmniejsza efektywność sklepów, co prowadzi do strat finansowych.

Generowanie zatorów płatniczych

System wpływa negatywnie na płynność finansową firm, „występują nagminne problemy z rozliczeniami, zatory płatnicze i zamrożone środki” a przedsiębiorcy nie otrzymują na czas należnych środków, co utrudnia zarządzanie finansami i bieżącą działalność.

Brak danych i przejrzystości systemu

Dodatkowo nie ma informacji o funkcjonowaniu systemu. Przedsiębiorcy „nie wiedzą: ile Polacy zapłacili kaucji, ile kaucji nie zostało zwróconych, ile kosztuje cały system”. Nie ma w tym racjonalności.

Wzrost emisji CO₂

System może działać wbrew założeniom środowiskowym, ponieważ „generuje także dodatkowo dużą emisję CO2” „znacznego zwiększenia śladu węglowego poprzez wożenie odpadów” samochodami, bo nikt z 30 butelkami nie będzie chodził na spacer.

Na podstawie apelu Rady Przedsiębiorców, jb

