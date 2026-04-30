Sprzedają kostkę masła za 88 groszy! „To chore”

Kolejna fala promocji na masło w Biedronce i Lidlu przyciąga klientów, ale dla producentów mleka to sygnał alarmowy. Gdy kostka kosztuje 88 groszy, rolnicy mówią wprost o rosnącej presji i rozważają ograniczenie lub likwidację produkcji.

Agresywne promocje na masło wróciły do sklepów dyskontowych (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi) z niespotykaną dotąd siłą. Dumpingowe ceny, na poziomie kilkudziesięciu groszy za kostkę, nie na żarty rozsierdziły rolników. Dla konsumentów są one okazją, dla producentów i przetwórców mleka – kolejnym dowodem na oderwanie rynku detalicznego od realiów produkcji. Chyba pora, żeby sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niskie ceny w sklepach to efekt ostrej konkurencji pomiędzy sieciami handlowymi. Problem w tym, że skutki tej walki najmocniej odczuwają producenci mleka, którzy znaleźli się w centrum brutalnego starcia.

Część klientów, że takie niezwykłe metki z cenami są wynikiem zwykłego błędu / autor: materiały prasowe sieci Biedronka

Koszty produkcji galopują

Rolnicy podkreślają, że obecne realia produkcji nie mają nic wspólnego z cenami widocznymi na sklepowych półkach. Szczególnie dotkliwy jest wzrost cen podstawowych środków produkcji. Mocznik, jeden z kluczowych nawozów wykorzystywanych m.in. przy uprawie kukurydzy na paszę, jeszcze kilka tygodni temu kosztował około 1,9 tys. zł za tonę. Dziś jest to już 3 tys. zł. Rosną także koszty żywienia zwierząt czy komponenty paszowe** (m.in. śruta rzepakowa).

Coraz większa presja na gospodarstwa

Do rosnących kosztów dochodzi presja cenowa ze strony mleczarni i handlu. Jak wynika z informacji Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Orka, koszt wyprodukowania litra mleka waha się między 1,57 a 1,65 zł, a były mleczarnie, które jeszcze niedawno płaciły dostawcom zaledwie 1,15 zł. Jeśli opisany trend się utrzyma, tanie masło może okazać się krótkoterminową korzyścią dla konsumentów, ale długoterminowym problemem dla całego rynku mleka w Polsce. Grozi mu realne ryzyko spadku krajowej produkcji i zwiększenie się zależności od importu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst.: ZZRI Orka, Biedronka, Lidl, fakt.pl

Banki po wyrokach TSUE. Zmiana umów, czy nowa fala pozwów?

Minister spuszcza fiskusa ze smyczy. Będą szukać „nadmiarowych zysków”

„Polacy nie mają tu żadnych praw, w tym prawa do leczenia”

»»Zgoda TSUE na „darmowy” kredyt? – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24