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Wczesna diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia lipidowe i czynniki ryzyka miażdżycy / autor: Pixabay
Wczesna diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia lipidowe i czynniki ryzyka miażdżycy / autor: Pixabay

TYLKO U NAS

Dlaczego cholesterol warto badać już od najmłodszych lat?

Filip Siódmiak

Filip Siódmiak

Absolwent kierunku dietetyka na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dietetyk kliniczny w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie zdobywa doświadczenie w pracy z pacjentami wymagającymi specjalistycznej opieki żywieniowej

  • Opublikowano: 9 czerwca 2026, 17:00

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W marcu 2026 roku grupa 11 towarzystw naukowych, w tym American College of Cardiology oraz American Heart Association, opublikowała nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych oraz profilaktyki chorób układu krążenia. Dokument tym samym zastąpił rekomendacje obowiązujące od 2018 roku i zwrócił szczególną uwagę na znaczenie wczesnej identyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Dlaczego nowe wytyczne zalecają pierwsze badanie cholesterolu już w dzieciństwie.

• W jaki sposób wczesne zmiany miażdżycowe mogą rozwijać się jeszcze przed narodzinami.

• Które osoby powinny szczególnie regularnie kontrolować profil lipidowy.

• Dlaczego oznaczenie lipoproteiny(a) może mieć istotne znaczenie.

• Jakie czynniki stylu życia nadal pozostają podstawą profilaktyki chorób układu krążenia.

Jedną z najważniejszych zmian jest rekomendacja wykonania pierwszego oznaczenia stężenia cholesterolu już około 10. roku życia. Podejście to wynika z niebezpiecznie rosnącej liczby danych wskazujących, że proces miażdżycowy może rozpoczynać się bardzo wcześnie, nawet w okresie płodowym. W badaniach obserwowano, że dzieci kobiet z rozpoznaną hipercholesterolemią, cukrzycą lub nadciśnieniem tętniczym częściej wykazują wczesne zmiany miażdżycowe.

Kto powinien szczególnie uważać?

Wytyczne podkreślają również znaczenie rodzinnego wywiadu medycznego. Szczególną uwagę zaleca się zwrócić na osoby, u których w rodzinie występowały przedwczesne incydenty sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca, udar mózgu czy nagły zgon sercowy przed 55. rokiem życia. Coraz częściej obserwuje się bowiem występowanie incydentów sercowo-naczyniowych u osób w młodszym wieku, co wiąże się między innymi z niską aktywnością fizyczną, przewlekłym stresem, nieprawidłowym sposobem żywienia oraz wzrostem częstości zaburzeń metabolicznych.

Szybsza diagnoza

Nowe rekomendacje uwzględniają także samodzielne zastosowanie internetowego kalkulatora ryzyka sercowo-naczyniowego PREVENT. Narzędzie to umożliwia ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu w perspektywie 10 oraz 30 lat u osób w wieku 30-79 lat bez rozpoznanej wcześniej choroby serca. Celem wdrożenia tego modelu jest wcześniejsze identyfikowanie pacjentów wymagających intensyfikacji działań profilaktycznych.

Lipoproteina(a)

Istotnym elementem aktualizacji jest również rozszerzenie diagnostyki lipidowej o jednorazowe oznaczenie stężenia lipoproteiny(a) - Lp(a). Parametr ten nie wchodzi w skład standardowego lipidogramu, jednak jego znaczenie stale rośnie. Stężenie Lp(a) jest w dużym stopniu uwarunkowane genetycznie i pozostaje względnie stabilne przez całe życie. Podwyższony poziom uznawany jest za niezależny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy oraz incydentów sercowo-naczyniowych.

Czynniki ryzyka

Równolegle opublikowano również dokument dotyczący podstaw profilaktyki chorób układu krążenia, w którym przeanalizowano aktualne dane naukowe dotyczące wpływu takich czynników jak cukrzyca, spożycie alkoholu, nadmierna masa ciała czy dystrybucja tkanki tłuszczowej na ryzyko sercowo-naczyniowe. Autorzy zwrócili także uwagę na potrzebę dalszych badań nad wpływem vapingu i marihuany na zdrowie układu krążenia oraz konieczność doprecyzowania klinicznej definicji otyłości.

Pomimo zmian w diagnostyce i ocenie ryzyka podstawowe elementy profilaktyki pozostają niezmienne. Aktualne wytyczne nadal wskazują na znaczenie prawidłowego sposobu żywienia, regularnej aktywności fizycznej, utrzymywania prawidłowej masy ciała, odpowiedniej ilości snu oraz unikania palenia tytoniu. W części przypadków konieczne może być również wdrożenie farmakoterapii hipolipemizującej po wstępnej konsultacji lekarskiej.

FAQ

Dlaczego cholesterol powinno badać się już u dzieci? Wczesna diagnostyka pozwala wykryć zaburzenia lipidowe i czynniki ryzyka miażdżycy jeszcze przed pojawieniem się pierwszych objawów. Ma to szczególne znaczenie u dzieci z obciążonym wywiadem rodzinnym.

Czym jest lipoproteina(a)? Lp(a) to cząsteczka lipidowa o silnym podłożu genetycznym, której wysokie stężenie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy oraz incydentów sercowo-naczyniowych.

Kto powinien szczególnie kontrolować profil lipidowy? Regularne badania są szczególnie istotne u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym, w tym występowaniem przedwczesnych zawałów serca, udarów mózgu, hipercholesterolemii lub nagłych zgonów sercowych.

Na czym polega kalkulator PREVENT? PREVENT to narzędzie służące do szacowania ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w ciągu kolejnych 10 i 30 lat u osób bez rozpoznanej choroby serca.

Czy zdrowy styl życia ma znaczenie? Tak. Prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, odpowiednia masa ciała, sen oraz niepalenie tytoniu niezmiennie pozostają podstawą profilaktyki chorób układu krążenia.

Podsumowanie

Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych podkreślają znaczenie wczesnej profilaktyki chorób układu krążenia oraz identyfikacji czynników ryzyka już w dzieciństwie. Aktualizacja ta obejmuje miedzy innymi wcześniejsze badania cholesterolu, ocenę stężenia Lp(a) oraz wykorzystanie nowoczesnych kalkulatorów ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednocześnie eksperci nieustannie podtrzymują znaczenie modyfikacji stylu życia jako podstawowego elementu profilaktyki miażdżycy i jej powikłań. Filip Siódmiak

Źródło:Blumenthal RS, Morris PB, Gaudino M, et al. 2026 ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Dyslipidemia. J Am Coll Cardiol. 2026.

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