PZU wchłonie znaną firmę ubezpieczeniową

Zarząd PZU zdecydował o rozpoczęciu procesu połączenia prawnego i operacyjnego ze spółką zależną LINK4. Prezes PZU Bogdan Benczak w rozmowie z PAP Biznes przekonuje, że wdrożenie modelu multibrand w połączonej spółce zwiększy konkurencyjność ubezpieczyciela, a LINK4 jako marka jest wartością samą w sobie, z której PZU nie chce rezygnować.

Prezes Benczak deklaruje, że marka LINK4 pozostanie, a zakończenie procesu połączenia jest planowane na pierwszy kwartał 2027 roku.

Zdecydowaliśmy się na połączenie PZU z LINK4. Chcemy wykorzystać siłę dwóch wiodących na rynku ubezpieczeniowym marek oraz uprościć model operacyjny Grupy, realizując założenia strategii na lata 2025-2027 – powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes PZU Bogdan Benczak.

PZU zakłada, że zgodnie z harmonogramem, przeprowadzenie fuzji prawnej zakończy się w pierwszym kwartale 2027 roku. Warunkiem połączenia jest uzyskanie zgód korporacyjnych oraz regulacyjnych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego.

Bogdan Benczak, prezes PZU / autor: materiały prasowe PZU

Obie firmy mają zyskać na efektywności

Prezes zapewnił, że Grupa PZU przygotowuje się do integracji w sposób, który pozwoli na zwiększenie efektywności działalności PZU i LINK4.

W wyniku połączenia nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki temu, że LINK4 otrzyma dostęp do szerokiej bazy agentów, partnerów oraz oddziałów PZU – ocenił Benczak.

Przede wszystkim zakładamy połączenie kompetencji obu organizacji, które pozwolą nam zwiększyć sprzedaż i wzmocnić ofertę dla naszych klientów – dodał.

LINK4 pozostanie jest osobna marka

Podkreślił, że po połączeniu spółka będzie miała produkty zarówno pod marką PZU, jak i LINK4.

Przeanalizowaliśmy, jak spozycjonować obie marki i wiemy, że ich percepcja wśród klientów jest zróżnicowana, co jest korzystne dla wdrożenia efektywnego modelu multibrand – powiedział prezes PZU.

Wskazał, że ten model to odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów. - Docelowo będziemy mogli oferować naszym klientom produkty jeszcze lepiej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych. Zaoferujemy zarówno produkty z uproszczonym, jak i szerokim zakresem ochrony – powiedział.

Jego zdaniem „dzięki połączeniu agenci wyłączni oraz pracownicy oddziałów PZU będą mogli w łatwy sposób oferować produkty LINK4”.

Prezes PZU powołał się na badania, według których LINK4 jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek ubezpieczeniowych w Polsce. - _LINK4 jako marka jest wartością samą w sobie, z której PZU nie chce rezygnować – zapewnił.

Jak wskazał Benczak, w ostatnich latach rentowność LINK4 była sporym wyzwaniem dla grupy.

Musieliśmy przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne i dokapitalizować spółkę. Po rozmowach z wszystkimi interesariuszami, podjęliśmy decyzję, że połączenie będzie najlepszą opcją – powiedział.

To ruch oczekiwany przez rynek. Dyskusja, co zrobić z LINK4 trwała od 2024 roku, ale cały czas brakowało ostatecznej decyzji. Kupowaliśmy LINK4 w 2014 roku i już wtedy zakładano wprowadzenie strategii dwóch marek. Teraz ten plan w pełni wdrażamy – dodał.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 535 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Jest właścicielem LINK4.

Piotr Rożek (PAP Biznes), oprac. sek

