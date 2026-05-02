Castorama zamyka sklep! Zwolnią pracowników?

Pierwsza w Polsce placówka Castorama działająca w formacie Smart w Ostrów Wielkopolski zostanie zamknięta 16 maja. Decyzja wynika z niesatysfakcjonujących wyników finansowych oraz niedopasowania koncepcji do potrzeb klientów.

Kompaktowy sklep umożliwiał szybkie zakupy podstawowych produktów remontowych. Jak się okazało, ograniczony wybór nie przekonał lokalnych odbiorców. W efekcie eksperymentalny model nie utrzymał się na rynku.

Likwidacja oznacza możliwość utraty zatrudnienia dla kilkudziesięciu pracowników, lub znalezienia innego rozwiązania przez zarząd placówki.

Dla klientów Castoramy ważna informacja jest taka, że do czasu zakończenia działalności prowadzona jest intensywna wyprzedaż, obejmująca cały dostępny asortyment.

Na podstawie superbiz, jb

