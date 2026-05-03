Udana misja SpaceX: satelita dla Wojska Polskiego na orbicie

Czwarty satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska w niedzielę został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej - wynika z transmisji na żywo firmy SpaceX, której rakieta Falcon 9 wyniosła satelitę wraz z innymi ładunkami.

Rakieta SpaceX z 45 ładunkami wystartowała około godz. 9 czasu polskiego z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Następnie odłączył się pierwszy stopień rakiety, który wylądował na Ziemi około 7 minut po starcie. Po 2 godzinach i 26 minutach od startu satelita polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczony Siłom Zbrojnym RP w ramach programu MikroSAR, znalazł się na orbicie.

„Budujemy wojskową konstelację radarową POLSARIS, dzięki której Wojsko Polskie zyskuje nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na porę dnia czy warunki atmosferyczne. Zyskujemy dostęp do kluczowych danych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowego działania - to realne wsparcie dla wojsk operacyjnych i całego systemu bezpieczeństwa państwa” – napisał Kosiniak-Kamysz na X.

28 listopada 2025 r. na orbitę trafił pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP, a w marcu br. kolejne dwa.

Wszystkie polskie satelity są wyposażone w autorski radar z syntetyczną aperturą (SAR). Technologia ta pozwala satelicie „widzieć” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

„Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym” – podała firma ICEYE.

Rakieta SpaceX wyniosła także EYCORE-1 – polskiego satelitę wyposażonego w autorski radar z syntetyczną aperturą. Technologia ta umożliwia precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia i w całkowitej ciemności. Eycore to polska spółka z sektora new-space z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu zaawansowanych ładunków oraz satelitów SAR.

PAP, sek

