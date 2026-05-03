Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę, w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.: była prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych.

Jak poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta, w skład Rady powołani zostali również: adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL Piotr Andrzejewski; socjolog, b. europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski; Jacek Majchrowski.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.

Prezydent zapowiada konstytucję generacji 2030

Podczas przemówienia na Placu Zamkowym prezydent nawiązał do powołania Rady Nowej Konstytucji. - Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Bardzo dziękuję profesjonalistom, dziękuję ludziom odważnym i ludziom, którzy mają różny pogląd nawet na stawiane przeze mnie tezy, a dziś rozpoczęli swoją pracę w Radzie Nowej Konstytucji. Dziękuję za to, że reprezentujcie państwo różne środowiska, a dzięki wam i dzięki temu, że jesteście różni Pałac Prezydencki stanie się właśnie miejscem debaty w odpowiedzialności politycznej i społecznej, odpowiedzialności za ciągłość państwa - powiedział Nawrocki.

Dodał, że różnorodność i różny światopogląd członków Rady gwarantuje, że będzie to uczciwa debata. Podkreślił, że do tej debaty o nowej konstytucji zaprasza wszystkich.

Problem jest dzisiaj zdiagnozowany, ale nad rozwiązaniami musimy pracować wspólnie. Konstytucje nie powstają w ciszy, wielkie akty potrzebują dyskusji, potrzebują wyjątkowych osób, intelektualistów, którzy patrzą szeroko, państwo to gwarantujecie i dziękuje za to, że dzisiaj możemy zainicjować powstanie Rady Nowej Konstytucji - mówił Nawrocki.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprzedają kostkę masła za 88 groszy! „To chore”

Donald Trump chce dobić niemiecki przemysł?

Castorama zamyka sklep! Zwolnią pracowników?

»»Nowy podatek od Tuska na Polaków – oglądaj „Wiadomości” telewizji wPolsce24