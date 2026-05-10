Praca w późnym wieku? Czemu nie…

Aktywność zawodowa kontynuowana lub na nowo podejmowana w późniejszym okresie życia coraz częściej analizowana jest jako potencjalny czynnik wspierający proces tak zwanego zdrowego starzenia się. Wydłużanie średniej długości życia, poprawa stanu zdrowia populacji osób starszych oraz zmiany demograficzne powodują, że coraz większa liczba osób pozostaje aktywna zawodowo po osiągnięciu tradycyjnego wieku emerytalnego.

Czego dowiesz się z artykułu?

• W jaki sposób aktywność zawodowa po 50. i 65. roku życia wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne.

• Czy kontynuowanie pracy zawodowej może wspierać funkcje poznawcze osób starszych.

• Jakie bariery najczęściej utrudniają osobom starszym podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

• Jakie mogą być skutki powrotu do pracy po przejściu na emeryturę.

Jak rodzaj podejmowanej pracy wpływa na nasz dobrostan?

Dostępne dane wskazują, że aktywność zawodowa w starszym wieku może wiązać się z licznymi korzyściami zdrowotnymi. Zależność ta nie ma jednak charakteru uniwersalnego. Korzystny lub niekorzystny wpływ pracy zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju wykonywanego zawodu, wymiaru czasu pracy, warunków zatrudnienia, sytuacji rodzinnej oraz przyczyn kontynuowania pracy.

Osoby pozostające aktywne zawodowo po 50. roku życia częściej deklarują lepszy stan zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego w porównaniu do osób niepracujących. Znaczna część seniorów wskazuje, że praca poprawia ich ogólne poczucie dobrostanu, a szczególnie istotne znaczenie przypisuje poczuciu sensu w życiu oraz sprawczości na jego przebieg.

Praca zawodowa może pełnić funkcję kształtującą codzienność, podtrzymywać regularny rytm dnia oraz wzmacniać relacje społeczne. Utrzymanie kontaktów interpersonalnych i uczestnictwo w życiu zawodowym może przeciwdziałać również poczuciu samotności, izolacji społecznej czy poczucia wykluczenia.

Szczególnie korzystne efekty obserwuje się u osób pracujących po 65. roku życia. Seniorzy ci częściej deklarują, że zatrudnienie wspiera ich sprawność intelektualną, poprawia samopoczucie oraz pomaga utrzymać większą aktywność życiową. Jednocześnie część osób starszych doświadcza negatywnych konsekwencji pracy, szczególnie w przypadku wysokiego obciążenia fizycznego, przewlekłego stresu zawodowego lub niedostosowania stanowiska pracy do wieku i możliwości pracownika.

Nie każda praca jest dobra dla seniora

Pomimo potencjalnych korzyści znaczna część osób starszych napotyka trudności w podjęciu lub kontynuowaniu pracy. Najważniejszą barierę stanowią przewlekłe choroby, niepełnosprawność oraz pogarszający się stan zdrowia. Ograniczenia funkcjonalne mogą utrudniać wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w zawodach wymagających wysiłku fizycznego.

Istotne znaczenie mają również niedostateczne kompetencje zawodowe, brak odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia odpowiadającego współczesnym wymaganiom rynku pracy. U części seniorów przeszkodą są także ograniczone możliwości transportu, obowiązki opiekuńcze wobec partnera, rodzica, dziecka lub wnuka.

Wysoki odsetek osób niepracujących, które nie osiągnęły jeszcze pełnego wieku emerytalnego, deklaruje występowanie co najmniej jednej przeszkody uniemożliwiającej podjęcie pracy. Wskazuje to, że aktywizacja zawodowa seniorów wymaga nie tylko motywacji, lecz także odpowiedniego wsparcia systemowego.

Wpływ pracy na funkcje poznawcze

Funkcje poznawcze, obejmujące między innymi pamięć, uwagę, szybkość przetwarzania informacji i zdolność planowania, stanowią jeden z podstawowych warunków samodzielności osób starszych. Wskazuje się, że kontynuowanie pracy może być związane z wolniejszym pogarszaniem się tych funkcji.

Praca zawodowa wymaga bowiem stałego angażowania procesów intelektualnych, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i utrzymywania kontaktów społecznych.

Największe korzyści obserwuje się w przypadku aktywności zawodowej wymagającej zaangażowania intelektualnego, uczenia się nowych umiejętności oraz interakcji społecznych. Wskazuje to więc na fakt, że nie sama obecność zatrudnienia, lecz charakter wykonywanej pracy może odgrywać kluczową rolę dla utrzymania sprawności poznawczej.

Znaczenie rodzaju pracy oraz płci

Wpływ kontynuowania zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego nie jest jednakowy we wszystkich grupach. Wydłużenie aktywności zawodowej może szczególnie korzystnie oddziaływać na kobiety. Obserwuje się u nich poprawę wyników testów funkcji poznawczych oraz lepszą sprawność ruchową, wyrażającą się większą szybkością chodu czy mniejszym nasileniem trudności z poruszaniem się.

Korzyści te są bardziej widoczne u kobiet żyjących samotnie, dla których praca może pełnić dodatkową funkcję społeczną i przeciwdziałać izolacji. Jednocześnie istotne znaczenie ma rodzaj wykonywanej pracy. W przypadku zatrudnienia o charakterze siedzącym obserwuje się niekiedy pogorszenie sprawności fizycznej, prawdopodobnie związane z ograniczeniem codziennej aktywności ruchowej.

Powrót do pracy po przejściu na emeryturę

Nieco odmienny charakter ma sytuacja osób, które po okresie pełnej emerytury ponownie podejmują zatrudnienie. W części analiz powrót do pracy po przejściu na emeryturę wiązał się z pogorszeniem dobrostanu psychicznego, szczególnie u mężczyzn, osób wykonujących pracę umysłową oraz seniorów o niższym statusie ekonomicznym.

Można przypuszczać, że w takich przypadkach ponowne podjęcie pracy nie wynikało z chęci samorealizacji, lecz z konieczności finansowej lub presji społecznej. Tego rodzaju motywacja może zwiększać poziom stresu, obniżać satysfakcję życiową i negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne.

Z drugiej strony jednak mówi się, że ponowne zatrudnienie, szczególnie w pełnym wymiarze czasu pracy, może działać ochronnie wobec zdrowia fizycznego. Praca wykonywana po przejściu na emeryturę może zwiększać poziom codziennej aktywności, poprawiać sprawność ruchową i podtrzymywać regularność funkcjonowania.

Z kolei praca w niepełnym wymiarze czasu może sprzyjać natomiast utrzymaniu lub poszerzeniu sieci społecznych, nie powodując jednocześnie tak dużego obciążenia jak praca pełnoetatowa. Wydaje się więc, że elastyczne formy zatrudnienia mogą być szczególnie korzystne dla części seniorów.

FAQ

• Czy praca po 65. roku życia zawsze poprawia zdrowie? Nie. U części osób aktywność zawodowa wiąże się z lepszym samopoczuciem, utrzymaniem sprawności poznawczej i większą aktywnością społeczną. W innych przypadkach praca może nasilać stres, zmęczenie lub dolegliwości fizyczne, szczególnie gdy jest zbyt obciążająca.

• Dlaczego praca może wspierać funkcje poznawcze? Praca zawodowa wymaga podejmowania decyzji, koncentracji, zapamiętywania informacji i utrzymywania kontaktów społecznych. Regularna stymulacja tych procesów może opóźniać pogarszanie się funkcji poznawczych.

• Jakie bariery najczęściej utrudniają osobom starszym pracę? Najczęściej są to przewlekłe choroby, niepełnosprawność, brak odpowiednich kwalifikacji, ograniczony dostęp do transportu oraz obowiązki opiekuńcze wobec członków rodziny.

• Czy rodzaj pracy ma znaczenie dla zdrowia seniora? Tak. Najbardziej korzystne są formy zatrudnienia zapewniające umiarkowaną aktywność fizyczną, kontakty społeczne i stymulację intelektualną. Praca siedząca lub silnie stresująca może być mniej lub wcale korzystna.

• Czy praca po przejściu na emeryturę jest lepsza niż całkowita rezygnacja z aktywności zawodowej? Zależy to od indywidualnej sytuacji. U części osób ponowne zatrudnienie poprawia sprawność fizyczną i przeciwdziała izolacji społecznej. U innych może pogarszać dobrostan psychiczny, zwłaszcza jeśli wynika z konieczności finansowej.

• Czy praca w niepełnym wymiarze może być korzystna? Tak. Praca w niepełnym wymiarze czasu może umożliwiać utrzymanie aktywności społecznej i poznawczej przy mniejszym obciążeniu fizycznym i psychicznym niż zatrudnienie pełnoetatowe.

Podsumowanie

Aktywność zawodowa w późniejszym okresie życia może stanowić jeden z ważniejszych elementów strategii zdrowego starzenia się. Kontynuowanie pracy często wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym, większą sprawnością poznawczą, wyższym poziomem aktywności społecznej oraz, w części przypadków, lepszym funkcjonowaniem fizycznym.

Wpływ pracy nie jest jednak jednoznaczny. Negatywne konsekwencje mogą występować w sytuacji nadmiernego obciążenia, przewlekłego stresu, konieczności podjęcia pracy ze względów ekonomicznych lub wykonywania pracy niedostosowanej do możliwości seniora. Ostateczny efekt zależy zatem od rodzaju zatrudnienia, jego dobrowolności, wymiaru czasu pracy, środowiska zawodowego i indywidualnej sytuacji życiowej.

Z szerszej perspektywy zasadne wydaje się tworzenie takich warunków pracy, umożliwiających osobom starszym pozostanie aktywnymi zawodowo bez nadmiernego obciążenia. Szczególnie istotne mogą być elastyczne formy zatrudnienia, możliwość dostosowania obowiązków do stanu zdrowia oraz działania wspierające integrację społeczną i rozwój kompetencji.

Filip Siódmiak

Źródła:

• Takase, Mai et al. “The association between employment and cognitive function in older adults: A systematic review.” Geriatrics & gerontology international vol. 24,12 (2024): 1283-1291.

• Mizuochi, Masaaki. “The health consequences of returning to work after retirement: Evidence from a Japanese longitudinal survey.” Economics and human biology vol. 52 (2024): 101330.

• Yen, Wei-Hsuan et al. “Retirement, reemployment, and bio-psycho-social health among older adults in Taiwan.” Maturitas vol. 199 (2025): 108649.

• Banks, James & Cribb, Jonathan & Emmerson, Carl & Sturrock, David, 2025. „The impact of work on cognition and physical disability: Evidence from English women,” Labour Economics, Elsevier, vol. 94(C).

»» Inne porady dotyczące zdrowia czytaj i oglądaj tutaj:

Ta mało znana rzecz znacznie przyspiesza starzenie

Częste bóle głowy? Wyklucz te produkty

Co jeść, aby zwiększyć odporność i zwalczać infekcje

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.